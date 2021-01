Những dự án phim táo bạo nhất của Hollywood trong thế kỷ XXI

The Greatest Showman (2017): Trong thập kỷ qua, đa số phim ca vũ nhạc trên màn ảnh rộng đều chuyển thể từ kịch bản của sân khấu Broadway hoặc phim hoạt hình Disney. Do đó, việc lựa chọn một kịch bản gốc, mang tính tiểu sử như The Greatest Showman để thực hiện là một quyết định nhiều may rủi với 20th Century Fox. Với phần nhạc phim bắt tai, cùng diễn xuất cuốn hút của Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya…, tác phẩm đã thành công khi thu 435 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với khoản kinh phí đáng kể 80 triệu USD . Ảnh: Fox.