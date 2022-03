Những dự án căn hộ giá dưới 40 triệu đồng/m2 ven TP.HCM

Happy One Central được chủ đầu tư giới thiệu là căn hộ 4.0 đầu tiên của TP Thủ Dầu Một, với các hệ thống an ninh, chiếu sáng, báo cháy, nhiệt độ được điều khiển qua điện thoại và máy tính. Do đó, giá bán các căn hộ nhỉnh hơn khoảng 40-41 triệu đồng/m2. Một điểm trừ của dự án này là đường dẫn vào khu chung cư khá hẹp, khi cư dân về ở có thể xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.