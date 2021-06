Những đối thủ thách thức Liên Quân Việt Nam ở AWC 2021

ONE Team chưa bao giờ khiến cổ động viên nở mặt ở đấu trường thế giới. Dẫu vậy, đội là đại diện giàu kinh nghiệm đến từ Liên Quân Đài Bắc Trung Hoa. So với MAD Team, ONE cũng sở hữu dàn sao chất lượng, tư duy chiến thuật nổi trội.