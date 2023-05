Những đối thủ của Chi Pu tại gameshow ở Trung Quốc

Đạp gió 2023 (tên gọi trước đó là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) đang là một trong những chương trình được quan tâm nhất Trung Quốc. Vừa qua, chương trình phát hành trailer với sự xuất hiện của 33 thí sinh, trong đó có Chi Pu. Theo QQ, đây là một trong những chương trình tạp kỹ hàng đầu của Mango TV. Chi Pu tới Trung Quốc ghi hình từ đầu tháng 4. Trong trailer, cô đứng ở vị trí nổi bật ngay cạnh Ella Trần Gia Hoa (nhóm S.H.E). Ảnh: FBNV.

Ngoài Chi Pu, 32 thí sinh còn lại hầu hết là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng. Ella Trần Gia Hoa là thành viên nhóm S.H.E và đứng vị trí trung tâm trong màn trình diễn ở trailer của Đạp gió 2023. Kể từ khi phát hành album đầu tay Girls Dorm (2001), S.H.E đã thu âm 13 album với tổng doanh số hơn 10 triệu bản. Họ được nhiều người coi là một trong những nhóm nhạc nữ thành công và hoạt động lâu dài nhất. Ella sinh năm 1981 và là cố vấn, huấn luyện viên cho nhiều chương trình của Trung Quốc như Produce 101 China, Idol Producer Season 3… Ảnh: In Style, TT Show.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.