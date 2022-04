Những đôi Nike Air Max bất tử

Air Max 97: Năm 1997, đôi giày này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Nó được truyền cảm hứng từ những chiếc tàu cao tốc có hình giống viên đạn của Nhật Bản. Do đó, phiên bản đầu tiên của Air Max 97 có màu bạc kim loại, biểu trưng cho "viên đạn bạc". Nó tạo ra cơn sốt vì thiết kế khác biệt so với những thành viên khác trong gia đình Air Max. Đó là lý do đôi giày vẫn được giới yêu sneakers "sùng bái" tới ngày nay. Ảnh: Ebay.