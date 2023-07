Những đội nhóm có thể thay thế Guardians of the Galaxy

The Guardians of the Multiverse đến từ vũ trụ What If…? là một nhóm đặc biệt gồm các anh hùng từ nhiều thực tại khác nhau được Watcher tập hợp lại trong nỗ lực cuối cùng để đánh bại Infinity Ultron. Đội hình ban đầu của đội bao gồm Captain Peggy Carter, phiên bản hậu tận thế của Black Widow, Star-Lord phiên bản T'Challa, đấu sĩ Gamora, Killmonger, Strange Supreme và Party Thor. Bên cạnh một số cái tên hao hao giống nhau, Guardians of the Multiverse được coi là những người kế thừa hoàn hảo cho Guardians of the Galaxy. Khi MCU tiến xa hơn vào “mặt trận” đa vũ trụ, sẽ rất hợp lý khi thay thế các vệ binh ban đầu bằng một biệt đội gồm những thành viên từ nhiều thực tại khác nhau. Kể cả trường hợp The Guardians of the Multiverse không thể có phim điện ảnh riêng, ít nhất họ vẫn xứng đáng có loạt phim ngắn trên Disney+, giống với Hawkeye hay Scarlet Witch.