Những đôi mắt gây ấn tượng tại Grammy

Từ nhũ mắt vàng óng cho đến tẩy trắng lông mày, phong cách trang điểm thảm đỏ năm nay tập trung vào đôi mắt.

Một số trào lưu makeup như Y2K, tẩy trắng lông mày, nhũ vàng được lăng xê trên thảm đỏ Grammy 2023. Ảnh: @parishilton.

Lễ trao giải Grammy là sự kiện thường niên nhằm ghi nhận các thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, lĩnh vực thời trang cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ đến từ giới mộ điệu.

Thảm đỏ Grammy năm nay xuất hiện hàng loạt phong cách trang điểm độc đáo, từ má hồng của xu hướng Barbiecore cho đến đôi lông mày tẩy trắng. Theo L'Officiel, dưới đây là một số lối makeup tập trung vào đôi mắt đã ghi dấu ấn tại lễ trao giải.

Bebe Rexha lựa chọn phong cách trang điểm từ xu hướng Barbiecore. Ảnh: @beberexha.

Bebe Rexha

Chủ nhân của hit đình đám Me, Myself & I Bebe Rexha xuất hiện tại giải Grammy lần thứ 65 với vẻ ngoài lấy cảm hứng từ trào lưu Barbiecore (ăn mặc như búp bê Barbie).

Nữ ca sĩ diện bộ cánh màu hồng nổi bật từ nhà mốt Moschino. Để tô điểm rõ nét phong cách búp bê Barbie, lớp makeup đóng góp một phần quan trọng không kém.

Đôi mắt sáng, phấn má hồng và môi căng bóng được chọn lựa để hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính và tươi tắn này.

Nữ ca sĩ Say So gây chú ý với phong cách makeup táo bạo của mình. Ảnh: @dojacat.

Doja Cat

Là một trong những nghệ sĩ “chịu chơi” nhất, ca sĩ, rapper Doja Cat thường xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách táo bạo.

Lần này, nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc váy da màu đen của Atelier Versace, ôm sát cơ thể và tôn thân hình đồng hồ cát. Đương nhiên, không thể kể đến kiểu tóc ngắn pixie giúp hoàn thiện vẻ ngoài cá tính.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất lại nằm lớp trang điểm của giọng ca Say So.

Phong cách makeup lần này tập trung vào đôi mắt, bằng cách tẩy trắng lông mày, đồng thời kẻ mắt dày và đậm. Đôi môi màu nude với nhũ ánh kim tô thêm phần sắc sảo và cá tính.

Cardi lựa chọn tông makeup đơn giản, thêm phấn mắt màu để phù hợp với bộ cánh. Ảnh: @cardib.

Cardi B

Có thể nói rằng chiếc váy lượn sóng từ thương hiệu Gaurav Gupta khiến cho Cardi B trở thành tâm điểm của thảm đỏ lần này.

Để phù hợp với tổng thể trang phục, nữ rapper lựa chọn cách trang điểm đơn giản nhưng sang trọng, quý phái.

Đôi môi màu nude kết hợp kẻ viền môi tạo độ căng và dày. Phần mi dưới mắt được họa chì màu xanh, ton-sur-ton với chiếc đầm lộng lẫy.

Người đẹp Paris lựa chọn phong cách makeup Y2K cho thảm đỏ Grammy. Ảnh: @parishilton.

Paris Hilton

Người đẹp Paris Hilton như “cá gặp nước” khi lựa chọn phong cách Y2K dự thảm đỏ Grammy lần này. Đầu thế kỷ 21 vốn là thời kỳ hoàng kim của ngôi sao truyền hình thực tế.

Mắt và môi chính là điểm nhấn quan trọng khi xây dựng lớp makeup lấy cảm hứng từ thập niên 2000.

Cô lựa chọn chì kẻ màu mắt tối, đậm cùng son bóng màu nude căng mọng. Cách trang điểm này khiến cho người nhìn dễ dàng bị "hút hồn" vào ánh mắt của cô.

Laverne Cox lộng lẫy trong lớp makeup dát vàng của mình. Ảnh: @lavernecox.

Laverne Cox

Cái tên cuối cùng trong danh sách ngôi sao sở hữu phong cách trang điểm makeup nổi bật nhất thảm đỏ là diễn viên Laverne Cox.

Ngôi sao của series Orange Is the New Black được cho là lấy cảm hứng từ "năng lượng nữ thần".

Ngoài sử dụng bộ trang sức vàng, cô tạo điểm nhấn cho đôi mắt bằng cách sử dụng nhũ vàng. Mái tóc rẽ ngôi được xoắn lại một cách lạ mắt.