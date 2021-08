Những đôi giày biểu tượng của Michael Jordan

AJ11 gây chú ý trong Space Jam. Song đôi giày đầu tiên của Jordan đã làm rạng danh màn bạc là Air Jordan 4. Nó từng xuất hiện trong phim Do the Right Thing (1989). Đặc biệt, đây là đôi AJ đầu tiên được giới thiệu trên thị trường toàn cầu. Mẫu giày do Tinker Hatfield thiết kế. Ảnh: Hypebeast.