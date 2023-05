Những đồ uống giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Nhiều loại sữa, loại nước trái cây đã được chứng minh là có thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ trẻ giảm nguy cơ mắc Covid-19 cùng các bệnh khác.

Việc trẻ uống gì đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống miễn dịch. Đây cũng là điều được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt khi số ca mắc Covid-19 tăng trở lại bên cạnh các bệnh truyền nhiễm theo mùa khác.

Thực tế, mấu chốt của việc chọn đồ uống nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ nằm ở việc nguyên liệu cho đồ uống đó chứa các vitamin, khoáng chất hỗ trợ cho hệ miễn dịch như vitamin A, C, E, kẽm…

Nước trái cây, sinh tố

Hệ thống miễn dịch liên tục hoạt động, tìm ra tế bào nào thuộc về cơ thể và tế bào nào không. Điều này có nghĩa là nó cần một lượng vitamin và khoáng chất lành mạnh để duy trì năng lượng.

Do đó, việc bổ sung chất cần thiết để cho hoạt động của hệ miễn dịch là một trong những cách để tăng cường sức đề kháng. Uống nước trái cây hay sinh tố là biện pháp đơn giản.

Uống nước trái cây, sinh tố giúp trẻ bổ sung các vitamin cần thiết nhằm tăng sức đề kháng. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều loại trái cây giàu beta-carotene (tiền chất của vitamin A), vitamin C, vitamin E.

Trong đó, Beta-carotene là chất chống oxy hóa mạnh có thể làm giảm viêm và tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách tăng các tế bào chống lại bệnh tật. Vitamin C, E cũng là chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt các gốc tự do, hỗ trợ phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Với nước trái cây, sinh tố, cha mẹ có thể có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích của trẻ và thị trường, giá cả miễn sao nên ưu tiên loại chứa nhiều beta-carotene, vitamin C, E. Họ cũng có thể dùng một loại hoặc kết hợp nhiều loại trái cây với nhau.

Chuyên gia trên Healthline gợi ý một số loại nước trái cây, sinh tố mà các gia đình có thể bổ sung vào khẩu phần của trẻ nhằm tăng cường sức đề kháng:

- Cam, bưởi và các trái cây họ cam quýt: Chúng giàu vitamin C, giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi các chất gây hại cho cơ thể.

- Táo xanh, cà rốt và cam: Táo và cam cung cấp vitamin C trong khi cà rốt chứa nhiều beta carotene, vitamin B6 - chất quan trọng trong tăng sinh tế bào miễn dịch và sản xuất kháng thể.

- Củ dền, cà rốt, gừng và táo: Loại nước này hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm các triệu chứng viêm nhiễm.

- Dâu tây và kiwi: Chuyên gia cho rằng với sự kết hợp này, mọi người nên cho trẻ uống ở dạng sinh tố. Vitamin C từ dâu tây, kiwi cùng protein, vitamin D từ sữa sẽ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để có thể phòng tránh nhiều bệnh tật, trong đó có Covid-19.

- Dâu tây và xoài: Vitamin C từ dâu tây, vitamin E từ xoài giúp sự kết hợp này trở thành đồ uống hữu ích trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ.

- Dưa hấu bạc hà: Dưa hấu không chỉ giàu vitamin C, arginine (có thể tăng cường hệ thống miễn dịch) mà còn có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp - triệu chứng thường thấy khi trẻ bị cúm hay mắc Covid-19.

Sữa

Bên cạnh nước trái cây, sữa là lựa chọn tốt. Theo Hiệp hội Bơ sữa Mỹ North East, sữa không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng để trẻ phát triển tốt mà còn là chìa khóa duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Sức đề kháng tốt sẽ bảo vệ trẻ khỏi vi khuẩn, virus. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cha mẹ nên đảm bảo trẻ uống sữa hàng ngày.

Việc kết hợp sữa non 24h từ Mỹ với các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ.

Sữa chứa các vitamin, dưỡng chất để thúc đẩy hệ miễn dịch như vitamin A, nhóm B, D, kẽm…

Lý giải rõ việc sữa tăng cường sức đề kháng, thạc sĩ Carlie Saint-Laurent Beaucejour, chuyên gia dinh dưỡng ở Pennsylvania, chủ website Crave with Carlie, cho biết sữa giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu kẽm. Đây khoáng chất thiết yếu, đặc biệt đối với hệ thống miễn dịch, vì nó giúp tăng trưởng và phát triển các tế bào miễn dịch.

Sữa không chỉ cung cấp kẽm ở dạng mà cơ thể có thể dễ dàng sử dụng mà còn giúp tăng khả năng hấp thụ kẽm nhờ vitamin D. Trong khi đó, nhiều sản phẩm sữa chứa cả 2 chất dinh dưỡng này, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng cũng như sức khỏe tổng thể.

Một chất khác quan trọng với hệ miễn dịch là protein. Nó giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Khi bạn ăn thực phẩm có protein, protein sẽ gửi tín hiệu đến tế bào miễn dịch, yêu cầu nó giải phóng các hóa chất tiêu diệt hoặc giảm vi khuẩn có hại.

Sữa được coi là nguồn cung cấp protein chất lượng cao vì nó chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu.

Ngoài ra, ngày nay, nhiều công ty nghiên cứu để bổ sung, xây dựng công thức sữa nhắm tới việc hỗ trợ hệ miễn dịch nhiều hơn. Ví dụ, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam. Sữa này kết hợp sữa non 24h từ Mỹ với các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp nhân đôi đề kháng, giảm bệnh vặt, từ đó cho trẻ phát triển toàn diện.

Đồ uống với nguyên liệu tăng đề kháng

Bên cạnh việc cho con uống sữa thông thường, người lớn còn có thể kết hợp thức uống giàu dinh dưỡng này với các nguyên liệu dễ kiếm và có khả năng tăng cường hệ miễn dịch như bột hạnh nhân, nghệ, gừng, húng quế, mật ong.

Sữa nghệ là thức uống dễ làm nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc tăng sức đề kháng. Ảnh: Asianinspirations.

Trong đó, vitamin trong hạnh nhân là chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa bệnh tật. Hạnh nhân cũng có kẽm, kích hoạt các tế bào cơ thể tiêu diệt virus, vi khuẩn, đảm bảo hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Nghệ có đặc tính chống dị ứng, chống viêm. Nó cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp trẻ em chống lại virus, vi khuẩn, xây dựng hệ thống miễn dịch vững chắc. Cho con uống sữa nghệ trước khi đi ngủ là cách đơn giản để tăng cường sức đề kháng.

Tương tự, gừng cũng tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ vì nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Tinh dầu trong gừng còn giảm triệu chứng cảm lạnh, ho. Tuy nhiên, khi cho trẻ dùng sữa gừng, cha mẹ nên lưu ý, tránh nhiều gừng khiến trẻ bị cay.