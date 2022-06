Những DJ giàu nhất thế giới

The Chainsmokers: Tiếp theo trong danh sách là cặp DJ Andrew Taggart và Alex Pall của The Chainsmokers. Từ năm 2017 đến 2020, nhóm đã thu về 200 triệu USD (chưa trừ thuế và các khoản phí khác). Mỗi người hiện có 80 triệu USD . Theo SCMP, hai thành viên The Chainsmokers ngoài chơi nhạc còn rót vốn vào công ty công nghệ, mở công ty sản xuất phim, kinh doanh bất động sản.