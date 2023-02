Những định kiến khó xóa bỏ về 'thế hệ bơ nghiền'

Thế hệ bơ nghiền bị cho là những người ăn tiêu xa xỉ nhưng thực tế, họ vẫn biết tiết kiệm và để dành một khoản tiền phục vụ mục đích đầu tư.

Smashed avocado generation /smæʃt ˌæv.əˈkɑː.dəʊ ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ (danh từ): (Tạm dịch) Thế hệ bơ nghiền

Định nghĩa:

Smashed avocado generation là thuật ngữ được sử dụng nhiều ở Australia để nói về những người ở độ tuổi 20, 30 (chủ yếu nói về gen Y) không đủ khả năng mua bất động sản vì họ được cho là đã dành phần lớn thu nhập để duy trì lối sống thời thượng.

Mối liên hệ giữa gen Y và món bơ nghiền được nhà nhân khẩu học Bernard Salt đặt ra vào năm 2016 trên tờ The Australian. Bài báo ngụ ý nhiều gen Y không mua được nhà do họ đã chi quá nhiều thu nhập cho việc mua sắm xa hoa, phục vụ lối sống buông thả. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ ra 22 AUD cho món bơ nghiền - món ăn rẻ tiền có thể tự làm ở nhà với chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Hồi đó, khi bài báo được đăng tải, smashed avocado generation trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các trang mạng. Những người đồng tình cho rằng nếu người trẻ chịu sống tiết kiệm hơn, họ có thể sớm mua được nhà.

Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng việc bỏ 22 AUD cho món bơ nghiền không ảnh hưởng đến việc mua nhà. Những người này giả sử một tuần gen Y ăn món bơ nghiền 3 lần, như vậy một năm họ chỉ bỏ khoảng 3.400 AUD cho món ăn này. Trong khi đó, giá nhà trung bình ở Sydney là khoảng một triệu AUD. Bỏ món bơ nghiền cũng không giúp người trẻ mua được nhà.

Thực tế, thế hệ bơ nghiền không thực sự tiêu hoang xa xỉ như nhiều người vẫn nghĩ. Theo một nghiên cứu của Suncorp vào năm 2019, gen Y đang tiết kiệm tiền cho cha mẹ và để dành 32% thu nhập để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ứng dụng của smashed avocado generation trong tiếng Anh:

- Smashed avocado generation are more financially stressed and faced with greater savings challenges than any other but they are trying to turn things around.

Dịch: Thế hệ bơ nghiền gặp căng thẳng về tài chính và phải đối mặt với những thành thức tiết kiệm lớn hơn thế hệ khác nhưng họ đang cố gắng xoay chuyển tình thế.