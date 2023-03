Kính viễn vọng 10 tỷ USD có thể nhìn xa đến đâu

James Webb nhẹ hơn Hubble. Dù mạnh mẽ hơn, khối lượng khi phóng của James Webb là 6.500 kg, tương đương 58% so với 11.100 kg của Hubble, chưa tính các bộ phận nâng cấp. Theo BGR, lý do đến từ các vật liệu làm nên James Webb nhẹ hơn, nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn và an toàn.