Những điều thú vị về các giải Oscar 2022

Quan sát danh sách giải Oscar 2022, khán giả dễ nhận ra điểm tương đồng giữa các cặp diễn viên cùng số phận đối lập của nhiều tác phẩm.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã diễn ra vào ngày 27/3 (giờ Mỹ) với bộ phim CODA giành giải thưởng cao nhất cho Phim xuất sắc. Ở các hạng mục quan trọng cho nam và nữ diễn viên chính xuất sắc, Will Smith và Jessica Chastain chia sẻ nhiều điểm tương đồng. Sự việc tương tự cũng xảy đến với Ariana DeBose và Troy Kotsur ở hạng mục dành cho diễn viên phụ.

The Power of the Dog và Dune lần lượt là những bộ phim giành nhiều đề cử nhất tại Oscar 2022 với 12 và 10 hạng mục. Tuy nhiên, sự ghi nhận của Viện Hàn lâm với các tựa phim này lại nhiều phần chưa xứng đáng với chất lượng cũng như giá trị của chúng. Dù không ra về tay trắng, nhưng cả hai bộ phim đều vuột mất nhiều giải thưởng quan trọng.

Giải Oscar đại diện cho cộng đồng thiểu số

Trùng hợp, tại Oscar năm nay, cả hai cái tên chiến thắng tại hạng mục diễn viên phụ xuất sắc là Ariana DeBose và Troy Kotsur đều nhận đề cử đầu tiên trong sự nghiệp. Ariana DeBose giành tượng vàng với vai diễn trong West Side Story, còn Troy Kotsur là CODA.

Đây cũng là hai chiến thắng có ý nghĩa to lớn không chỉ với các diễn viên mà còn là cộng đồng thiểu số mà họ đại diện. Ariana DeBose là nghệ sĩ gốc Latin thuộc cộng đồng LGBTQ+ đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Về phần Troy Kotsur, CODA cũng giúp tài tử trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho vai phụ xuất sắc.

Chiến thắng nhờ dòng phim tiểu sử

Oscar 2022 cũng đánh dấu lần chiến thắng đầu tiên của các chủ nhân tượng vàng nam/nữ chính xuất sắc. Will Smith giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc sau ba lần nhận đề cử và 20 năm chờ đợi. Ở hạng mục dành cho nữ chính, Jessica Chastain cũng nhận giải sau ba lần được đề cử, nhưng chỉ phải đợi mất 10 năm.

Trùng hợp, cả hai đều thắng Oscar khi thủ vai một nhân vật có thật trong lịch sử. Chastain hóa thân thành người dẫn chương trình, nhà truyền giáo, ca sĩ, tác giả Tammy Faye trong bộ phim The Eye of Tammy Faye. Còn Will Smith đóng vai Richard Williams, bố của hai tay vợt Venus và Serena Williams trong King Richard.

Nghệ sĩ gen Z đầu tiên nhận tượng vàng

Oscar 2022 đánh dấu lần đầu tiên Billie Eilish và anh trai cùng nhận đề cử Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc. Thành tích có được nhờ No Time to Die - bài hát chủ đề của bộ phim cùng tên về nhân vật điệp viên hào hoa 007.

Trùng hợp, trước khi nhận giải, nữ ca sĩ và anh trai đã trình bày ca khúc ngay trên sân khấu Oscar. Với chiến thắng này, Billie Eilish đã trở thành nghệ sĩ sinh ra trong thập niên 2000 đầu tiên giành chiến thắng ở một lễ trao giải Oscar. Tượng vàng của hai anh em Billie Eilish cũng là thành tích duy nhất mà No Time to Die gặt hái tại lễ trao giải năm nay.

Dune im hơi lặng tiếng

Tại Oscar năm nay, Dune giành sáu chiến thắng. Chùm giải thưởng gồm âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, thiết kế sản xuất, nhạc phim, dựng phim và quay phim. Trước đó, bộ phim của đạo diễn Denis Villeneuve nhận 10 đề cử.

Chiến thắng của Dune là các giải thuộc về mảng kỹ thuật quay phim, hậu kỳ và nhạc phim. Do đó, dù giành nhiều tượng vàng nhất trong đêm trao giải lần thứ 94, sự ghi nhận của Viện Hàn lâm với Dune khó gây tiếng vang với khán giả đại chúng - vốn chỉ quan tâm đến các giải dành cho diễn viên và hạng mục phim xuất sắc. Việc Dune trượt giải cho kịch bản chuyển thể cũng là một điều thực sự đáng tiếc.

Sự hụt hẫng của The Power of the Dog

Là tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất Oscar 2022 với 12 hạng mục, nhưng The Power of the Dog chỉ giành một chiến thắng duy nhất ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho nhà làm phim Jane Campion. Đây là kết quả gây hụt hẫng với một tác phẩm được đặt nhiều kỳ vọng như The Power of the Dog.

Phim hụt giải ở nhiều hạng mục quan trọng gồm Phim xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc. Trong đó, việc The Power of the Dog không có giải ở hạng mục Phim xuất sắc gây nuối tiếc hơn cả. Dù sở hữu chất lượng nghệ thuật vượt trội, cảm giác lạnh lùng, xa cách và phân cực tâm lý của phim lại không được lòng hội đồng giám khảo Oscar.

Chiến thắng tuyệt đối của CODA

Từng là cái tên ít được chú ý trong danh sách 10 tác phẩm nhận đề cử Phim xuất sắc của Oscar 2022, CODA đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong các tuần cuối trước thềm lễ trao giải. Trong hai ngày 19/3 và 20/3, CODA thắng liền hai giải của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PGA) và Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WAG). Đáng nói, các chiến thắng dồn dập này đến ngay sau thời điểm Viện Hàn lâm bắt đầu bỏ phiếu bình chọn cho tác phẩm chiến thắng tại Oscar lần thứ 94.

Trước ngày 17/3, các giải thưởng quan trọng tiền Oscar như Critic Choice Awards hay BAFTA đều gọi tên bộ phim của Jane Campion. Tuy nhiên, từ sau 20/3, sự ưu ái của giới phê bình đã nghiêng về phía CODA. Kết quả, tác phẩm đã giành ba chiến thắng ở các hạng mục phim xuất sắc, nam phụ và kịch bản chuyển thể. Điều này đồng nghĩa phim đã thắng toàn bộ số đề cử nhận được trước đó, nâng tỷ lệ chiến thắng của phim lên 100%.