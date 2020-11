Những điều thú vị đằng sau ‘Vua bọ cạp’ của The Rock

Sau bộ phim, The Scorpion King được biến thành thương hiệu điện ảnh riêng, với lần lượt The Scorpion King 2: Rise of a Warrior (2008), The Scorpion King 3: Battle for Redemption (2012), The Scorpion King 4: Quest for Power (2015) và The Scorpion King: Book of Souls (2018). Song, tất cả chỉ đều thuộc dạng phim hạng B và được phát hành thẳng ra định dạng băng đĩa hoặc trực tuyến, thay vì trình chiếu ngoài rạp.