Những điều thú vị đằng sau loạt phim về nữ thiên tài cờ vua

Hình mẫu của Beth Harmon: Beth Harmon là nhân vật hư cấu do Walter Tevis sáng tạo. Chia sẻ với tờ New York Times vào năm 1983, nhà văn cho biết cô giống như lời tri ân ông muốn dành tặng những người phụ nữ đầu óc, bao gồm con gái Julie và dì ông - người đầu tiên tặng Tevis một bộ cờ vua lúc ông 7 tuổi. “Tôi thích Beth bởi sự can đảm và trí óc của cô ấy. Trong quá khứ, nhiều phụ nữ từng phải giấu đầu óc của họ, nhưng giờ thì không”, nhà văn phát biểu. Ở phần ghi chú của tác phẩm, Walter Tevis đã ghi tên một số kỳ thủ cờ vua truyền cảm hứng cho ông, bao gồm Robert Fischer, Boris Spassky và Anatoly Karpov.