Những điều thú vị đằng sau đỉnh cao ‘The Fame Monster’ của Lady Gaga

Sự lưỡng lự của Lady Gaga: Ban đầu, Lady Gaga không thích ý tưởng về The Fame Monster. Đây thực chất là bản tái phát hành (reissue) The Fame (2008) - album đầu tay của cô. Nữ ca sĩ từng phát biểu về dạng album này rằng: “Nghệ sĩ nhét thêm đĩa đơn vào một tác phẩm đã hoàn chỉnh cốt chỉ để giữ album tiếp tục được nhắc tới”. Tuy nhiên, Lady Gaga rốt cuộc đã đổi ý. The Fame Monster lên kệ từ 18/11/2009, với các single được trích bao gồm Bad Romance, Telephone (kết hợp Beyoncé), Alejandro và Dance in the Dark.