Những điều Samsung không nói khi ra mắt Galaxy S23

Màu “Tím Lilac” trở lại, chip Exynos không xuất hiện là những điều Samsung không đề cập đến trong sự kiện ra mắt sản phẩm.

Camera chính trên S23 Ultra là tính năng được Samsung tập trung giới thiệu tại sự kiện ra mắt sản phẩm. Ảnh: Phương Lâm.

Galaxy Unpacked 2023 dành gần một nửa thời lượng chương trình để thể hiện khả năng quay chụp thiếu sáng của cảm biến 200 MP mới trên S23 Ultra và khả năng xử lý của Snapdragon 8 Gen 2 thế hệ mới. Đây là các tính năng gây ấn tượng và tìm cách đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp, nhưng một số thay đổi khác, có thể quan trọng với người dùng thông thường, chưa được hãng đề cập.

Màu tím trở lại trên S23 Ultra

Kể từ khi xuất hiện ở thế hệ Galaxy S20, mẫu Ultra được giới thiệu là thiết bị tập trung vào tính năng camera và hiệu năng cao. S20 Ultra vẫn có thiết kế bo tròn, nhưng qua mỗi thế hệ mẫu máy này ngày càng vuông vức so với 2 mẫu nhỏ hơn trong dòng Galaxy S, và thường được đánh giá là nam tính hơn.

Màu "Tím Lilac" xuất hiện trở lại trên S23 Ultra. Ảnh: Phương Lâm.

Samsung đưa “Tím Lilac”, màu đặc trưng của dòng Galaxy S9, vào S23 Ultra sau thế hệ S22 Ultra tập trung vào các gam màu trung tính. Chung tên gọi nhưng màu tím của S23 Ultra không đậm và tối như "Tím Lilac" từng xuất hiện trên S9. Đây có thể là cách hãng thu hút tệp khách hàng mới cho dòng điện thoại cao cấp nhất.

Camera trước bị “cắt giảm” megapixel

S22 Ultra có camera trước với cảm biến độ phân giải 40 MP, đã bị thay thế bởi cảm biến 12 MP trên S23 Ultra. Tuy số megapixel giảm, cảm biến mới được nâng cấp Dual Pixel PDAF so với PDAF trên thế hệ cũ. Công nghệ này cho tất cả các điểm ảnh tham gia vào quá trình lấy nét theo pha và đem lại tốc độ lấy nét nhanh hơn.

Camera trước của S23 Ultra bị cắt giảm số megapixel so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng được nâng cấp Dual Pixel PDAF và HDR10+. Ảnh: Phương Lâm.

Đổi lại, Dual Pixel PDAF đòi hỏi sử dụng các điốt quang phát hiện pha nhỏ và vi thấu kính cho mỗi điểm ảnh, làm cho cảm biến trở nên đắt tiền hơn, đặc biệt là nếu cảm biến có độ phân giải cao và nhiều điểm ảnh. Thông số megapixel cũng không thể hiện hiệu năng camera và để so sánh chất lượng chụp giữa 2 thế hệ cần so sánh ảnh chụp thực tế.

Chip Exynos “biến mất”

Cho đến thế hệ Galaxy S22, các thiết bị Galaxy S vẫn được trang bị chip Exynos hoặc Snapdragon tùy theo thị trường. Cách làm này của Samsung từng nhiều lần gây phản ứng trong cộng đồng người dùng khi 2 vi xử lý tỏ ra không đồng nhất về hiệu năng và thời lượng pin.

Tại Galaxy Unpacked năm nay, chip Exynos lặng lẽ biến mất khi không hề được nhắc đến. Galaxy S23 tại tất cả thị trường sẽ sử dụng Snapdragon 8 Gen 2, hay SM8550, tiến trình 4 nm.

Snapdragon 8 Gen 2 đem lại hiệu năng cao và khả năng xử lý hình ảnh của các thiết bị S23. Ảnh: Phương Lâm.

Samsung cũng nhấn mạnh về quan hệ đối tác với Qualcomm tại sự kiện. “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Qualcomm để tối ưu hóa trải nghiệm Galaxy với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 hoàn toàn mới dành riêng cho Galaxy, đây là nền tảng mạnh mẽ và hiệu quả nhất từng có trên điện thoại thông minh Galaxy”, hãng cho biết.

Dù vậy, tính năng Snapdragon Satellite mà Qualcomm giới thiệu tại CES 2023, giúp chuyển tin nhắn và dữ liệu khẩn cấp qua vệ tinh, không xuất hiện trên S23.

Nhà sản xuất chip từng tiết lộ rằng tính năng này sẽ xuất hiện trên các điện thoại Android đầu bảng sử dụng Snapdragon. Giám đốc tài chính Qualcomm, Akash Palkhiwala, còn cho biết thêm tại một cuộc họp báo cáo tài chính rằng Snapdragon sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng Galaxy S mới.

Trang bị vi xử lý Snapdragon, nhưng dòng Galaxy S23 không có tính năng gọi vệ tinh mới nhất của Qualcomm. Ảnh: Samsung.

Những thông tin này, cùng với việc tính năng xuất hiện trên đối thủ cạnh tranh iPhone 14, đã dẫn đến nhiều đồn đoán rằng thế hệ S23 sẽ có tính năng gọi vệ tinh.

Ngược với mọi dự đoán, tính năng này không xuất hiện trên dòng Galaxy S23. Trong một cuộc phỏng vấn với CNET, ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Trải nghiệm Di động của Samsung, cho biết: “Khi đến thời điểm thích hợp, cơ sở hạ tầng và công nghệ sẵn sàng, chúng tôi sẽ tích cực xem xét việc áp dụng tính năng này".

Gọi vệ tinh là tính năng chưa được quan tâm bởi số đông, nhưng việc thiếu tính năng này có thể sẽ bất lợi so Samsung trên bàn so sánh thông số kỹ thuật với Apple hoặc các đối thủ Android, theo đánh giá của Mitchell Clark từ The Verge. Quyết định này của Samsung cũng không đi theo truyền thống “nhét mọi tính năng có thể vào điện thoại” của hãng, theo Clark.