Những điều nên làm hàng ngày để có vẻ ngoài tươi trẻ

Dung nạp nhiều chất chống oxy hóa: Gốc tự do là chất thải được tạo ra khi cơ thể phản ứng với môi trường. Nếu gốc tự do không được loại bỏ hiệu quả sẽ gây hại cho tế bào, bao gồm cả làn da. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa, làm chậm quá trình phá hủy tế bào gây ra bởi gốc tự do. Thực phẩm thực vật chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Bạn nên ăn nhiều trái cây họ cam quýt, quả bơ, quả nho đỏ, việt quất, trà xanh, rau có lá xanh đậm… Ảnh: Rachael's Good Eats.