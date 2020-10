Những điều khán giả chưa biết về BlackPink

03:52

Thời hoàng kim của Yanbi và Mr. T

0

Bộ đôi Yanbi và Mr. T sớm vụt sáng nhờ sức hút của "Nothing In Your Eyes" và "Thu cuối". Dù vậy, những scandal của Yanbi khiến màn kết hợp của cả hai nhanh chóng bị chững lại.