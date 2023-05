Những điều ít người biết về trái cây chính vụ

3. Đâu là một quả sầu riêng ngon, nhiều múi, chín già đúng chuẩn? Quả sầu riêng có phần cuống hơi héo, dùng móng tay bấm vào không thấy nhựa, gai sậm, nhọn.

Quả sầu riêng thơm nồng, cuống tươi, còn nhựa, gai căng to, đều, phần eo phình to, lộ rõ múi. Khi dùng cán dao gõ vào quả cảm nhận được tiếng “bộp bộp”, hơi rỗng tiếng kêu lớn, rất rõ.

Quả sầu riêng có mùi thơm nhẹ, gai màu sậm, gai nhọn nhưng mềm, khi dùng cán dao gõ vào quả cảm nhận được tiếng kêu nhỏ. Sầu riêng ngon là quả chín tự nhiên, có phần gai và cuống tươi mới, xanh cứng. Dùng tay nhấn vào phần cuống thấy cảm giác ẩm do nhựa trong cuống vẫn còn, trường hợp cuống héo thường là sầu riêng non hoặc bị ép chín. Loại trái này có mùi thơm nồng đặc trưng, quả chín tự nhiên dễ tách vỏ, các múi tách rời với nhau và có màu vàng óng, béo ngậy, cơm dẻo mịn. Sầu riêng chín già thì phần vỏ và thịt sầu riêng bên trong sẽ có khe hở, vì thế khi dùng cán dao gõ vào quả sẽ nghe tiếng “bộp”, tiếng càng lớn thì trái sầu riêng càng chín già.