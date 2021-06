Những điều ít người biết về Chris Evans

Chris Evans có người em trai theo nghề diễn viên. Tuy không phải là sao hạng A như anh trai, Scott Evans từng xuất hiện trong một số phim như Fringe, Law and Order: Criminal Intent và White Collar. Gần đây, nam diễn viên đóng vai Oliver trong Grace and Frankie, đóng vai chính trong bộ phim hài Most Love. Ảnh: AP.