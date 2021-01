Những điều ít biết về tài tử đắt giá Bradley Cooper

Từng sợ thất nghiệp: Trong chương trình Inside the Actors Studio, tài tử 46 tuổi cho biết trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, anh luôn sợ bản thân không thể kiếm sống bằng công việc diễn xuất. Vì vậy, nam diễn viên từng theo học chuyên ngành tiếng Anh của ĐH Georgetown. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, sao phim The Mule nói anh từng đăng ký chương trình sau đại học MFA tại The New School ở New York. Điều đó giúp anh yên tâm có việc làm khác nếu không may thất bại với nghề diễn xuất.