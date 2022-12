Những điều đáng tiếc của HLV Tite

Có lẽ nhà cầm quân 61 tuổi nhảy múa cùng các học trò hơi nhiều trong trận gặp Hàn Quốc, nên cách chuẩn bị tiếp đón Croatia vẫn còn đượm men say chiến thắng. Ông biết rõ đối phương mạnh nhất ở tam giác tiền vệ Luka Modric – Marcelo Brozović –Mateo Kovačić, nhưng Brazil nhập cuộc chỉ với một người đánh chặn duy nhất là Casemiro.

Casemiro thì rõ ràng là chưa gặp những thử thách xứng tầm trong các trận đã qua. Trước người đồng đội cũ Modric quá hiểu mình, tiền vệ MU chơi dưới phong độ, nhiều lần chuyền hỏng hoặc bị cướp bóng trong chân,... Những người chơi gần Casemiro nhất thay vì nhận bóng từ anh thì lại phải đôn đáo bọc lót cho anh, đấy là Paqueta và ngạc nhiên thay, là Neymar. Hệ quả là Brazil mất nguồn cấp bóng cho tuyến đầu.

Ông Tite bố trí lực lượng tấn công hùng hậu với Vinicius, Raphinha, Richarlison chơi cao nhất, Neymar, Paqueta hộ công, và ngay cả những hậu vệ cánh như Danilo, Militao cũng liên tục “đổ bộ” vào vòng cấm của Croatia. Nhưng đấy đơn thuần chỉ là sự áp đảo về quân số. Nó không tỷ lệ thuận với sự áp đảo về thế trận, vì Croatia bố phòng cực kỳ chặt chẽ, giải nguy rất kịp thời và giữ bóng thì miễn chê.

Cách chơi phòng ngự của HLV Zlatko Dalic không hề thụ động, dù phải hy sinh mặt trận tấn công để có thêm nhân lực vây ráp theo khu vực. Ivan Perisic là mũi nhọn duy nhất, nhưng hoạt động chủ yếu của cầu thủ này lại là ngăn chặn hành lang của Raphinha, rồi sau đấy là Antony. Modric đá trụ, nhưng nhiều lần trám vào khoảng trống giữa 2 trung vệ, cái đó thuộc về nhạy cảm đọc tình huống của anh.

Với những người kỹ thuật cơ bản tốt như Croatia, họ không phá bóng chịu trận mà cầm bóng phối hợp đoạn ngắn với nhau, rình rập phản công. Đấy là cách hay nhất để ngắt nhịp tấn công của đối thủ. Brazil chỉ được chơi thoải mái ở hai biên, nhưng nếu tìm đường vào khu 16,5 m, ngay lập tức bị đánh bật trở lại.

Ông Tite dường như không dự phòng những phương án dứt điểm từ xa. Brazil rơi vào tình cảnh như Tây Ban Nha gặp Morocco, chuyền rất nhiều nhưng không có đường đột phá. Khi ông buộc phải thay cả 2 cánh và một hậu vệ như Danilo phải dấn lên để sút xa thì có nghĩa là Brazil hoàn toàn bất lực trước chiều sâu phòng thủ của Croatia.

Sau 90 phút Brazil chơi kiểu “một màu”, dễ bắt bài và cũng không có nhiều cơ hội dứt điểm, điều duy nhất Tite có thể làm là thay vào sân những cầu thủ còn trẻ, khoẻ, rất nhanh và táo bạo. Tite đúng, bởi vì chỉ có đẩy nhanh tốc độ và sự bất ngờ, họ mới mong khai thác được một sự xộc xệch hiếm hoi nào đó.

Brazil có bàn thắng theo đúng kịch bản “trở tay không kịp” đó. Neymar lùi về tận nửa sân nhà, tự mình tổ chức, đột phá, phối hợp và dứt điểm khi đã đi qua cả bức tường Livakovic. Neymar chạy hơn 70 m để tạo nên một khoảnh khắc thiên tài.

Đấy đã là phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Thời gian còn lại không dài, nhưng nó đủ để trừng phạt một lựa chọn thuộc về sở đoản của người Brazil.

Ngay sau khi có bàn thắng, Brazil gần như dừng hẳn tấn công và cũng từ bỏ luôn thái độ chơi tận hiến. Rất ngạc nhiên là trong muôn vàn lợi thế, từ tỷ số đến tâm lý và đặc biệt là thể lực, HLV Tite không nhân đà ấy đào sâu cách biệt mà chọn giải pháp lùi về bảo vệ tỷ số, kết hợp câu giờ, gây ức chế cho đối phương.

Chúng ta không thấy những pha bóng đẹp từ các nghệ sĩ samba nữa, dù về logic mà nói, khi khai thông bế tắc, họ phải nhảy múa ảo diệu hơn. Chúng ta chỉ thấy Neymar và Antony đầu trò những pha gẩy gót, Pedro, Rodrygo nhăm nhăm dắt bóng ra biên, còn Tite thì đưa Fred vào sân với mục tiêu chặn phá từ trung tuyến, dùng Alex Sandro thay Militao rồi đảo cánh với Danilo để hy vọng khoá chặt hành lang của một Modric bất đắc dĩ phải chuyển từ thủ sang công.

Croatia vốn không phải đội không biết chơi mạo hiểm. Chỉ là họ chọn phương án an toàn hơn khi gặp đối thủ trên tài. Trong tình thế không còn gì để mất, HLV Zlatko Dalic chỉ đạo các học trò dồn lên, pressing cao hơn và dành thêm nhân lực cho các điểm đến trước vòng cấm của Brazil. Ý chí của Croatia là tuyệt vời, nhưng chính Brazil với ý tưởng tiêu cực tạo môi trường tốt hơn cho đối thủ quật khởi.

Và khi Croatia quật khởi, hàng thủ Brazil phải trả giá ngay. Alisson Becker rơi vào một ngày đen đủi, khiến người ta bất giác nhớ đến chú mèo trong phòng họp báo. Thủ thành Brazil nhàn rỗi trong cả trận, nhưng ở cú sút duy nhất của Bruno Petkovic, bóng đập chân Marquinhos đổi hướng, bay ra ngoài khả năng khống chế của anh.

Alisson không có lỗi. Anh chỉ không đủ xuất sắc trong tình huống đó để cứu thua, cũng như trong loạt sút luân lưu mà các chân sút Croatia như thể đóng băng cảm xúc. Cũng đừng trách Rodrygo hay Marquinhos, vì trên chấm 11 m, họ đá không tồi, nhưng ở phía bên kia, Livakovic chơi như có một năng lực siêu phàm nào đó và cả cột dọc cũng gánh đỡ Croatia.

Nếu có điều gì day dứt thì đó chỉ là Brazil cầm chiếc vé bán kết trong tay rồi lại ném nó đi. Ông Tite và các học trò đứng trước nhiều lối rẽ trong lúc lợi thế ùa về, tiếc rằng lại chọn con đường xấu nhất.

20 năm, xứ sở samba mới gây dựng lại được một tập thể có nhiều cá nhân tạm coi là xuất sắc, nhưng giờ thì họ phải chờ thêm 4 năm nữa cho một World Cup mới, với một ông thầy mới, và tìm ra phương thức mới để ứng phó với các đội bóng châu Âu. Không thể cứ gặp đại diện châu Âu ở vòng nốc ao là bị loại, như thế thì cay đắng lắm.

