Những điều đáng chờ đợi ở bom tấn ‘Godzilla vs. Kong’

Sẽ có thêm các loài quái vật: Godzilla vs. Kong là tác phẩm tiếp theo của vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Trailer đầu tiên của bộ phim đã hé lộ hai quái thú mới là Nozuki và Warbat. Tuy nhiên, các titan phần trước như Rodan, Mothra chưa lộ hiện. Nếu có, đây nhiều khả năng cũng là đối thủ dành cho Kong, bởi chúng đã quy thuận Godzilla.