Những điều đặc biệt về ngày vía Thần Tài

3. Tại sao lại gọi là vàng 9999 (vàng bốn số chín)? Do trọng lượng vàng nặng 99,99 gram

Do hàm lượng vàng có trong hợp kim

Do 9 là con số đẹp nên được đặt làm tên Vàng 9999 là tên gọi để chỉ hàm lượng vàng có trong hợp kim. Vàng 9999 là vàng nguyên có độ tinh khiết cao nhất trong các loại vàng với tỷ lệ 99,99% là vàng nguyên chất còn lại 0,01% là kim loại khác. Vàng 9999 cũng tương đương với vàng 24K, thường được gọi là vàng ròng. Ảnh: Chí Hùng.