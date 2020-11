Những điều đặc biệt tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2020

Nhà thiết kế Công Trí sẽ kết hợp cùng nhãn hàng Aquafina ra mắt bộ sưu tập thời trang riêng.

Sự trở lại của NTK Công Trí

Là sự kiện được chờ đón trong năm, Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week) diễn ra từ ngày 3-6/12. Những nhà mốt cùng thương hiệu sẽ trình làng bộ sưu tập mới trên sàn diễn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất trong sự kiện năm nay chính là sự trở lại của Nguyễn Công Trí với vai trò NTK mở màn. Điểm đặc biệt chính là bộ sưu tập lần này của Công Trí kết hợp với nhãn hàng Aquafina mang đến làn gió mới cho làng mốt Việt. Các họa tiết được sáng tạo cùng gam màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ giống hình ảnh trên thân chai nước suối của Aquafina theo kiểu Op-art ấn tượng. Ảnh: Phương Lâm.

Quy tụ các nhà thiết kế tên tuổi

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mang đến chủ đề "The Future Is Now" với lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Thảo Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển, Ivan Trần, Long NG... Đặc biệt, mỗi nhà mốt đều có sự kết hợp cùng các ngôi sao nổi tiếng để tạo sự thu hút, trong đó có Chi Pu, Võ Hoàng Yến, Mâu Thủy... Lần đầu tiên, thương hiệu thời trang quốc tế Salvatore Ferragamo có show diễn làm từ những chiếc khăn lụa họa tiết trên sân khấu Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020. Ảnh: Phương Lâm.

Giao hòa giữa tinh thần truyền thống và màu sắc hiện đại

Trong Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020, chủ đề "The Future Is Now" khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế của mình. Bằng chứng chính là những màn giao thoa giữa tinh thần truyền thống và sự hiện đại trong thời trang. Xuyên suốt buổi trình diễn sẽ có sự xuất hiện của 2 nhà thiết kế chuyên về áo dài là Minh Châu và Bảo Bảo House. Các nhà mốt mang đến tà áo dài độc đáo đính kết hình ảnh những linh vật trong văn hóa Việt Nam hay kiểu trang phục cảm hứng từ những năm 1960, 1970 của phụ nữ Việt. Ảnh: Multimedia.

Sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích thời trang

Tinh thần street style ở các kinh đô thời trang lớn thường trên đường phố hay trước địa điểm diễn ra show thời trang. Những phóng viên ảnh quốc tế tụ họp rất đông để bắt khoảnh khắc thời trang ấn tượng của dàn fashionista nơi đây. Tại Việt Nam, Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cũng tổ chức sân chơi street style cho các bạn trẻ đam mê thời trang tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) từ ngày 1-6/12. Nơi đây thể hiện được tinh thần hiện đại trong cuộc sống của người dân và vị trí đắc địa quy tụ nhiều cửa hàng của các thương hiệu thời trang quốc tế như Chanel, Dior, Cartier... Với diện tích rộng, phố đi bộ Nguyễn Huệ thích hợp là nơi để các bạn trẻ có đam mê thời trang tụ họp, tham gia lễ hội đầy màu sắc cùng nhiều phong cách đậm chất riêng. Ảnh: Multimedia.