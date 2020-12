Những điều chưa biết về tài tử sắp thay thế Lee Min Ho

Ở tuổi 26, Nam Joo Hyuk từng ba lần giành giải Nam diễn viên xuất sắc. Lần đầu là bộ phim truyền hình đầu tay Who Are You: School 2015. Với hai dự án Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (2016) và The Great Battle (2018), ngôi sao 26 tuổi tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất ấn tượng. Vì vậy, cây bút Patti Sunio của SCMP cho rằng không ngoa nếu nói Nam Joo Hyuk có cơ hội thay thế đàn anh trong thời gian tới. Ảnh: Instagram.