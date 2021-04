Những điều cấm kỵ khi sử dụng mật ong

Mật ong kết hợp với thực phẩm nào có thể gây ngộ độc? Quả bơ

Nước chanh

Nước nóng trên 60 độ C Theo NDTV, nước nóng trên 60 độ không thể duy trì được màu sắc, mùi vị tự nhiên, đồng thời phá vỡ thành phần dinh dưỡng trong mật ong. Ngoài ra, pha nóng mật ong với nước nóng hoặc đun sôi mật ong trên 60 độ C làm gia tăng đáng kể hydroxymethyl furfuraldehyde (HMF), có thể gây độc cho con người. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C. Ảnh: Pinterest.