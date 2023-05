Những điều bé cần để tránh nguy cơ mắc Covid-19

Để giảm thiểu nguy cơ mắc Covid-19, trẻ cần sức đề kháng khỏe mạnh cùng các thói quen vệ sinh sạch sẽ, hạn chế nguy cơ mầm bệnh tiếp xúc và xâm nhập.

Số ca mắc Covid-19 tăng trở lại, dù không quá lo lắng, chị Huyền My (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng trăn trở tìm cách để hạn chế tối thiểu nguy cơ con mắc Covid-19. Ngoài tham khảo thông tin từ trang web các bệnh viện, bài chia sẻ từ chuyên gia về cách phòng dịch cho trẻ, bà mẹ hai con còn tham gia các hội nhóm, tìm đọc các nghiên cứu mới nhất về SARS-CoV-2 cũng như cách bảo vệ trẻ.

“Ba mẹ con đã trải qua thời kỳ sợ Covid-19 đến mức không dám ra khỏi nhà, sợ một người bị bệnh, những người còn lại cũng nhiễm. Giờ đây, tôi không muốn phòng dịch cực đoan và thụ động như vậy. Tôi tin tưởng chỉ cần con có đề kháng tốt, gia đình thực hiện được các biện pháp bảo vệ, nguy cơ lây nhiễm sẽ rất thấp”, chị My nói.

Thực tế, để giúp trẻ phòng dịch Covid-19, chuyên gia khẳng định không cần nhốt con ở nhà. Thay vào đó, cha mẹ có thể giúp con tăng sức đề kháng thông qua dinh dưỡng, vận động, thói quen sống, thực hiện các biện pháp phòng tránh, tiêm vaccine.

Xây dựng sức đề kháng tốt

Sức đề kháng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19. Nó giúp ngăn ngừa các tác nhân như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng… xâm nhập vào cơ thể. Người có sức đề kháng tốt ít có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc nếu không may mắc bệnh, họ cũng trải qua triệu chứng nhẹ hơn và hồi phục nhanh hơn.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ miễn dịch, đảm bảo trẻ có sức đề kháng tốt để phòng tránh Covid-19. Ảnh: Shutterstock.

Sức đề kháng tốt đến từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động, thói quen sống lành mạnh. Trong đó, theo các chuyên gia nhi khoa, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện sức khỏe, cải thiện các chức năng cho cơ thể.

“Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ và khoa học hoàn toàn có thể giúp trẻ có được sự phát triển vượt trội cả về thể chất, trí tuệ và miễn dịch. Miễn dịch khỏe sẽ giúp trẻ phòng ngừa được các bệnh do virus, vi khuẩn, và chắc chắn là tiền đề để trẻ phát triển toàn diện", PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy (ĐH Y Hà Nội) chia sẻ tại một hội thảo.

Bộ Y tế cũng đưa ra công thức 4 - 5 - 1 để đảm bảo dinh dưỡng, tăng sức đề kháng trước dịch Covid-19. Trong đó, mọi người cần cân đối 4 yếu tố, gồm cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng trong chế độ ăn (carbohydrate, protein, lipid); cân đối về protein (giữa đạm động vật và thực vật); cân đối về lipid (giữa lipid động vật và lipid thực vật); cân đối về vitamin và khoáng chất.

Bữa ăn cần có ít nhất 5 nhóm trong 8 nhóm thực phẩm (lương thực; hạt các loại; sữa và chế phẩm từ sữa, thịt các loại, cá và hải sản; trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau xanh thẫm; nhóm rau củ quả khác; dầu ăn, mỡ các loại.

Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm.

Ngoài ra, chuyên gia cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của kháng thể IgG từ sữa non trong tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Đây cũng là lý do sau thời gian tìm hiểu, tham khảo ý kiến, chị Huyền My quyết định cho con uống Nutifood GrowPLUS+ Sữa non hàng ngày.

Công thức sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng.

Bà mẹ hai con cho hay sữa này có sự kết hợp giữa 100% sữa non 24h từ Mỹ và các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp trẻ nhân đôi đề kháng, giảm bệnh vặt. Chị My còn tin tưởng hơn khi biết sản phẩm công thức sữa non từ chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, chị Huyền My còn luôn cố gắng để con vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày, ưu tiên cho con ra ngoài vào lúc sáng sớm. Chị chia sẻ đây là thay đổi lớn của chị thay vì nhốt con ở nhà tránh dịch như trước đây.

“Tôi đọc một số nghiên cứu từ Harvard hay Cleveland Clinic, các chuyên gia đều khẳng định vận động giúp trẻ tăng cường sức đề kháng. Hơn nữa, con tiếp xúc ánh nắng mặt trời sẽ tổng hợp được vitamin D - chất cần thiết cho hệ miễn dịch”, bà mẹ hai con giải thích.

Bên cạnh đó, để tăng sức đề kháng cho trẻ, cha mẹ cần cho con nghỉ ngơi đầy đủ, đảm bảo giấc ngủ, tránh con thức khuya hay có các hoạt động căng thẳng.

Thực hiện tốt biện pháp phòng tránh

Ngoài ra, dù tin tưởng đã xây dựng cho con sức đề kháng tốt, chị Huyền My cũng không chủ quan trước tình hình dịch bệnh khi số ca mắc Covid-19 trong cộng động vẫn ở mức cao. Vì thế, chị luôn hướng dẫn con thực hiện các biện pháp phòng tránh, đồng thời cố gắng giữ vệ sinh trong nhà, hạn chế sự tồn tại của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng…

Thực tế, đây cũng là điều mà các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần làm để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19.

Tạo cho con các thói quen phòng dịch như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông người cũng giúp trẻ phòng tránh Covid-19. Ảnh: Pexels.

Tại cuộc họp giữa đại diện WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế hôm 8/5, ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, khẳng định với tình hình dịch hiện nay, trong thời gian tới, chúng ta vẫn cần duy trì 2K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ và ý thức người dân trong việc phòng, chống Covid-19 lâu dài.

Thực tế, trải qua hơn 3 năm dịch Covid-19, nhiều trẻ em đã hình thành thói quen phòng tránh dịch bệnh. Do đó, cha mẹ cần giúp con duy trì việc thực hiện các biện pháp vệ sinh như rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi, cầm nắm, chạm vào bề mặt, từ bên ngoài trở về nhà…

Với trẻ nhỏ hơn, người lớn cần hướng dẫn con rửa tay đúng cách. Bản thân họ cũng cần thực hiện tốt việc này, vừa để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, vừa làm gương cho con.

Bên cạnh đó, một việc rất quan trọng là cha mẹ cần tạo cho con ý thức đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, khu vực nhiều người lạ, có nguy cơ lây nhiễm cao. Nó không chỉ bảo vệ con trước dịch Covid-19 mà còn hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác.

Ngoài ra, vaccine vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ trẻ trước SARS-CoV-2. Vaccine cho trẻ từ 5 tuổi đã được phê duyệt.

Theo thông tin từ PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thời gian tới, ngành y tế sẽ không tổ chức tiêm vaccine Covid-19 liên tục như trước đây mà thực hiện lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường. Mỗi trạm y tế đều thực hiện 3-4 buổi tiêm/tháng, tùy theo trạm đó ở vùng thuận lợi hay vùng đi lại khó khăn có thể tổ chức 2 buổi/ tháng.

Do đó, cha mẹ nên chủ động theo dõi thời gian con tiêm vaccine để đảm bảo con được tiêm phòng đầy đủ, nhất là với những trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao, có bệnh nền.