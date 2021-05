Thuật toán đồng thuận khác biệt: Theo Business Insider, Chia dựa trên thuật toán đồng thuận PoST (proof of space and time). Trong đó, PoS (proof of space) mô tả một không gian ổ cứng được phân bổ cho việc lưu trữ khối blockchain, PoT (proof of time) đảm bảo thời gian tạo khối bằng nhau, giúp tăng tính bảo mật chung cho khối mã hóa. Ảnh: MakeUseOf.