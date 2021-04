Những điều ấn tượng tại lễ trao giải Oscar 2021

Diễn viên người Anh da đen đầu tiên nhận Oscar: Trước khi Daniel Kaluuya giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Judas and the Black Messiah, những người da đen giành tượng vàng phần lớn là người Mỹ gốc Phi. Trước đó, Kaluuya cũng là người Anh da đen đầu tiên nhận nhiều đề cử diễn xuất với Get Out.