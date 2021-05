Những diễn viên Thái Lan để lại dấu ấn ở Hollywood

Krystal Vee: Vee bắt đầu diễn xuất từ năm lên 8 trong các quảng cáo trên truyền hình. Tới năm 15 tuổi, cô trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Thái. Năm 2009, cô góp mặt trong bộ phim Street Fighter: The Legend of Chun Lee. Một năm sau, Vee đóng cùng nam diễn viên Danny Trejo trong bộ phim The Lazarus Papers (2010). Vai diễn nổi tiếng nhất của nữ diễn viên tại Hollywood là Silda trong The Scorpion King 3: The Battle for Redemption (2012). Ảnh: Universal 1440 Entertainment.