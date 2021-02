Những diễn viên đóng vai kẻ giết người có thật trong lịch sử

Damon Herriman: Có mái tóc dài, râu ria xồm xoàm cùng nét mặt bặm trợn, Herriman là chọn lựa hàng đầu cho vai gã tội phạm khét tiếng Charles Manson. Điều đáng nói rằng ngôi sao Hollywood đảm nhận vai này đến 2 lần, trong Mindhunter và Once Upon a Time in Hollywood. Charles Manson vốn là nhạc sĩ nhưng vướng vòng lao lý khi cầm đầu băng nhóm giết người Manson Family hoạt động tại vùng sa mạc California vào cuối những năm 1960.