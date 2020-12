Những diễn viên điển trai nhưng vô duyên với vai nam chính

Song Jae Rim là diễn viên điển trai mãi đóng vai phụ. Những màn thể hiện trong Clean with Passion for Now, I Wanna Hear Your Song đều để lại ấn tượng với khán giả. Đặc biệt, hình ảnh ngọt ngào của ngôi sao 35 tuổi trong We Got Married được người hâm mộ yêu cầu anh thể hiện trên phim truyền hình. Tuy nhiên, diễn viên cao 1,8 m "mắc kẹt" với các vai thứ chính. Anh cũng dần bị lãng quên khi bộ phim gần nhất tham gia là từ một năm trước.