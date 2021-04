Những diễn viên, ca sĩ nào sở hữu hòn đảo riêng?

Không lâu sau thành công của bộ phim The Passion of the Christ, tài tử Mel Gibson chi 15 triệu USD mua đảo Mago, Fiji. Đây là một trong những hòn đảo tư nhân lớn nhất ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương với diện tích lên đến 5.400 mẫu Anh. Tính theo giá thị trường, hòn đảo hiện trị giá 20,2 triệu USD .