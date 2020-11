Những diễn viên bị thay vai vào phút chót

Maria Bello thay Rachel Weisz trong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008): Do vừa sinh con và không thích kịch bản, nữ diễn viên Rachel Weisz từ chối trở lại với vai Evelyn - vợ Rick O’Connell (Brendan Fraser) - trong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor. Vai diễn sau đó được giao lại cho Maria Bello. Tuy nhiên, Fraser và Bello không thể tái hiện sự lãng mạn và hài hước của phiên bản hai vợ chồng O’Connell do tài tử cùng Weisz thể hiện. Bất chấp thành công của hai tập trước, phần ba của The Mummy thất bại nặng nề và khiến Universal quyết định hủy bỏ kế hoạch thực hiện tiếp phần bốn. Ảnh: Universal.