Những điểm tham quan bị tàn phá do 'quá tải du lịch'

Vịnh Maya của Thái Lan từng phải đóng cửa do tình trạng quá tải du lịch gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ sinh thái tại địa phương.

Overtourism /ˌəʊ.vəˈtʊə.rɪ.zəm/ (danh từ): Quá tải du lịch

Định nghĩa:

Overtourism là tình trạng quá nhiều khách du lịch đến một điểm du lịch hoặc điểm tham quan nổi tiếng khiến môi trường địa phương bị ảnh hưởng, các điểm tham quan xuống cấp và cuộc sống của người dân địa phương cũng bị tác động đáng kể.

Du lịch từ lâu đã được coi là ngành công nghiệp không khói mang lại nhiều giá trị kinh tế cao. Nhưng đối với nhiều khu du lịch, sự nổi tiếng gây ra tình trạng quá tái và để lại những hậu quả nặng nề.

Quá tải du lịch trở thành gánh nặng đối với nhiều điểm đến được cho là "nên đến". Hơn nữa, sự gia tăng của lượng khách du lịch quốc tế nhờ hàng không giá rẻ, sự phổ biến của các nền tảng cho thuê như AirBnB cũng là yếu tố khiến các khu du lịch nổi tiếng luôn trong tình trạng quá tải.

Kết quả, overtourism gây ra thiệt hại về môi trường, cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương.

Một ví dụ điển hình của overtourism là vịnh Maya của Thái Lan. Tháng 6/2018, điểm du lịch này đã phải đóng cửa kể từ khi nổi tiếng nhờ bộ phim The Beach, phát hành năm 2000.

Lượng khách du lịch quá tải đã tàn phá hệ sinh thái địa phương. Ban đầu, chính quyền địa phương chỉ định đóng cửa trong 4 tháng, nhưng một quan chức gợi ý vịnh Maya cần ít nhất một năm để phục hồi sau những tác động của tình trạng quá tải du lịch.

Ngoài vịnh Maya của Thái Lan, Venice (Italy), Santorini (Hy Lạp), Machu Picchu (Peru), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc)... cũng là những điểm đến được cho là bị ảnh hưởng bởi tình trạng quá tải du lịch.

Ứng dụng của overtourism trong tiếng Anh:

- Giant cruise ships are a contributing factor when it comes to overtourism.

Dịch: Các tàu du lịch khổng lồ là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng quá tải du lịch.

- A rise in single use plastic waste is one of the many ways overtourism is hitting the island of Bali.

Dịch: Sự gia tăng rác thải nhựa sử dụng một lần là một trong nhiều nguyên nhân khiến quá tải du lịch gây ảnh hưởng đến đảo Bali.