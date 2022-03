Những điểm nhấn trên Corolla Altis mới chinh phục nhóm doanh nhân trẻ

Với diện mạo thể thao, năng động cùng nhiều trang bị về an toàn, tiện nghi, Corolla Altis mới mang đến hành trình lái nhiều niềm vui và hứng khởi cho người dùng hiện đại.

Đầu tháng 3, Toyota Việt Nam chính thức trình làng mẫu xe Corolla Altis thế hệ thứ 12 với thông điệp “Đậm chất chơi, ngời chuẩn mực”. Nhằm mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc và hứng khởi, phiên bản mới nhất của Corolla Altis được thiết kế với phong cách năng động, khỏe khoắn, kết hợp công nghệ an toàn tiên tiến (TSS2) cùng khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ hệ thống khung gầm mới TNGA. Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm Corolla Altis thế hệ mới trong sự kiện trưng bày tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc từ 09/03.

Không chỉ đề cao trải nghiệm lái, Toyota tiếp tục phát huy trách nhiệm bảo vệ môi trường khi giới thiệu phiên bản hybrid trên mẫu sedan hạng C lâu đời bậc nhất của hãng. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, công nghệ và yếu tố xanh thân thiện môi trường trên Corolla Altis, người dùng hiện đại, đặc biệt là tệp khách hàng doanh nhân trẻ, sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu, nguồn cảm hứng sống tươi mới khi ngồi bên trong khoang lái.

Thiết kế tinh tế hướng đến sự tối giản

Theo Business Insider, tính đến thế hệ thứ 12, Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại với doanh số hơn 50 triệu chiếc toàn cầu. Với phiên bản mới nhất, Corolla Altis tiếp tục khẳng định sức hút ngay từ ngoại hình với kiểu dáng thiết kế năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn lịch lãm của một chiếc sedan hạng C danh tiếng.

Từ cái nhìn đầu tiên, xe đã gây ấn tượng với thiết kế lưới tản nhiệt được mở rộng hơn cùng những chi tiết mạ crom nổi bật. Cụm đèn LED phía trước được thiết kế hình chữ J cách điệu, mang lại ánh nhìn sắc sảo và ấn tượng.

Ngoại hình thể thao, năng động của Corolla Altis mới.

Bên cạnh đó, cụm đèn và cản sau được cách điệu nổi khối tạo sự bề thế hơn cho Corolla Altis 2022. Toàn bộ thân xe với khung gầm mới mang lại trọng tâm thấp đậm chất thể thao cùng bộ la-zăng 17 inch trên bản Corolla Altis 1.8HEV và 1.8V, cuốn hút trong từng chuyển động.

Ở phiên bản 2022, chiếc xe đắt khách nhất nhà Toyota sở hữu không gian nội thất lấy cảm hứng từ sự tối giản nhưng không kém phần tiện nghi, khơi gợi cảm hứng cầm lái. Với hệ thống khung gầm mới TNGA, khoang lái của Corolla Altis được cải thiện tầm nhìn đáng kể nhờ thiết kế bảng điều khiển thấp hơn, thu hẹp cột chữ A và điều chỉnh vị trí lắp đặt gương chiếu hậu bên ngoài.

Nội thất của Corolla Altis hướng đến sự tối giản, tiện nghi.

Chưa dừng lại ở đó, trên phiên bản 1.8HEV mới, được trang bị loạt công nghệ hiện đại, tiện nghi như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình cảm ứng 9 inch dạng nổi kết nối không dây với điện thoại thông minh, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập với cửa gió trước và sau… mang đến cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người dùng.

Tính năng hỗ trợ lái, công nghệ thân thiện môi trường

Sau thành công của Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid tại Việt Nam, Corolla Altis là “chiến binh” tiếp theo được Toyota giới thiệu phiên bản hybrid tự sạc điện. Phiên bản Hybrid 1.8HEV mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, êm ái, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn góp phần bảo vệ môi trường với mức tiêu hao chỉ 4,3 lít/100 km trên cung đường đô thị, phù hợp cho người dùng di chuyển nội đô hay giới doanh nhân đi gặp gỡ đối tác.

Hiện nay, xe hybrid tự sạc điện được đánh giá là giải pháp thiết thực tại Việt Nam khi không yêu cầu điều kiện hạ tầng đặc biệt, không làm thay đổi hành vi lái xe, có thể dễ dàng vận hành, di chuyển như xe thông thường và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, giúp bảo vệ môi trường.

Corolla Altis có mức tiêu hao nhiên liệu 4,3 lít/100 km trên cung đường đô thị.

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm thân thiện môi trường, hãng xe Nhật Bản còn hiện thực hóa mục tiêu mang lại sự an tâm cho hành khách với gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2). TSS2 gồm các tính năng hỗ trợ đắc lực cho người lái như cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB).

Thêm một thiết kế toàn cầu được Toyota gửi gắm vào Corolla Altis mới là hệ thống treo cải tiến giúp mang lại độ bám đường tốt hơn và sự êm ái cho hành khách, đồng thời tăng cường sự ổn định, cân bằng khi lái thẳng hay vào cua.

Bên cạnh đó, kết cấu khung xe được thiết kế nhằm hấp thụ xung lực khi có va chạm phía trước và phân tán lực khi có va chạm bên hông, gia tăng tính an toàn cho hành trình. Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, mẫu sedan hạng C cũng sở hữu loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS), phanh tay điện tử (EPB), camera lùi, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Corolla Altis mới được nhập khẩu từ Thái Lan với 5 màu ngoại thất đỏ, trắng ngọc trai, xám, bạc, đen và 2 màu nội thất đen, be, giúp người dùng có đa dạng lựa chọn thỏa mãn sở thích cá nhân.

Được mệnh danh là “tiểu Camry” với các tính năng không thua kém người đàn anh, Corolla Altis có điểm cộng lớn là giá bán hợp lý từ 719 triệu đồng, giúp người dùng trẻ dễ dàng tậu xế hộp phục vụ nhu cầu sinh hoạt, di chuyển. Trên phiên bản G, giá Corolla Altis thậm chí còn giảm so với thế hệ cũ nhưng vẫn được trang bị đầy đủ công nghệ đi kèm nhiều tính năng cải tiến.