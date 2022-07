Những điểm nhấn làm nên giá trị của Regal Legend

“6 chữ Đ” gồm độc tôn, đặc sắc, độc đáo, đa dạng, đẳng cấp, đặc quyền được Đất Xanh Miền Trung xác định là điểm nhấn làm nên giá trị cho khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend.

Đại đô thị Regal Legend (Quảng Bình) là dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng . Dự án thuộc thương hiệu nhà ở quốc tế Regal Homes của Đất Xanh Miền Trung.

Vị trí hiếm có, đa dạng loại hình

Với vị trí 4 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp rộng 60 m, ngay trung tâm thành phố Đồng Hới, nơi đây được coi là “trung tâm của trung tâm” tại tỉnh Quảng Bình, mang đến khả năng tiếp cận hiếm có cho cư dân địa phương và du khách khắp thế giới.

Regal Legend là dự án hiếm hoi ở ven biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ và sở hữu 2 phố đi bộ lớn nhất miền Trung. Ảnh phối cảnh dự án.

Regal Legend hứa hẹn đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng từ an cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh đến đầu tư hay ghé qua trải nghiệm các dịch vụ được tích hợp trong khuôn viên 21 ha.

Toàn bộ khuôn viên đại đô thị 21 ha được quy hoạch bài bản với đa dạng loại hình sản phẩm: Boutique hotel 3,5-6,5 tầng; boutique villas 3,5 tầng tọa lạc tại 2 phân khu A - The Beach và D - The River; tổ hợp tiện ích mặt hồ với không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí; loạt dinh thự xa hoa bên hồ điều hòa tại phân khu C - The Lake; 5 tòa tháp cao tầng tại phân khu B với 1 khách sạn Novotel đẳng cấp quốc tế; tổ hợp tiện ích giải trí sôi động tại bán đảo Bảo Ninh.

“Las Vegas mới” tại Việt Nam ​​​​​​

Regal Legend hiện lên như “Las Vegas mới” tại Việt Nam với hàng loạt lễ hội văn hóa, nghệ thuật sôi động được Đất Xanh Miền Trung tổ chức định kỳ, mang đến một làn gió rực rỡ, náo nhiệt cho bán đảo Bảo Ninh: Lễ hội ánh sáng quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, lễ hội âm nhạc EDM, cuộc thi sắc đẹp quốc tế, lễ hội ẩm thực các nước trên thế giới, lễ hội mua sắm…

Đất Xanh Miền Trung cùng Sở Du lịch Quảng Bình ký thỏa thuận hợp tác phát triển, tài trợ 100 tỷ đồng quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh.

Mong muốn giữ chân và làm say mê du khách xuyên suốt 5-7 ngày lưu trú tại dự án, đồng thời mang đến một cuộc sống trọn vẹn cho cư dân nội khu, Regal Legend có hàng trăm tiện ích, dịch vụ theo chuẩn quốc tế, quy mô và đa dạng.

Trong đó, phải kể đến tổ hợp tiện ích mặt hồ với kiến trúc viễn tưởng gồm hệ sinh thái Regal các mảng: Siêu thị, hồ bơi 4 mùa, khu chăm sóc sức khỏe, khu ăn uống và mua sắm, khu giải trí cigar, khu dành riêng cho cư dân thuộc thương hiệu Regal Homes.

Tổ hợp tiện ích mặt hồ với kiến trúc viễn tưởng của Regal Legend. Ảnh phối cảnh dự án.

Bên cạnh đó, Regal Legend còn sở hữu hệ thống phố đi bộ ban đêm ven biển, phố ven hồ sầm uất, nhạc nước tiêu chuẩn quốc tế, skybar hơn 5.000 m2, Regal Beach, các tổ hợp thể thao biển lớn nhất miền Trung cùng 600 thương hiệu hàng đầu thế giới.

Tuyến phố đi bộ đêm sầm uất nhất Regal Legend được kỳ vọng mang đến lợi nhuận lớn cho các nhà kinh doanh thương mại. Ảnh phối cảnh dự án.

Chất lượng quốc tế cùng nhiều đặc quyền

Các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, vật liệu, phát triển, vận hành của Regal Legend đều thiết lập theo chuẩn quốc tế. Từ đó, dự án tự tin mang đến trải nghiệm đẳng cấp, trọn vẹn chưa từng có với mọi cư dân, du khách.

Đất Xanh Miền Trung hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế hàng đầu thế giới như B+H Architects, Studio8, Lava, Turner.

Hệ mặt dựng (facade) của dự án đạt chuẩn 5 sao với bảng vật liệu đắt đỏ: Đá Travertine, kính hộp Kibing, sơn Dryvit, ngói Fuji, gạch Kimgres chống trượt (Malaysia), vách nhôm trang trí Hunter Douglas (Hà Lan), phụ kiện Cmech (Mỹ), Hafele (Đức), Geze (Italy)…

Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc đặc quyền cũng hứa hẹn giúp khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend mang đến chuỗi ngày trải nghiệm hạnh phúc, toàn vẹn cho những chủ nhân tinh hoa và hàng triệu du khách trên thế giới.