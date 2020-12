Những điểm nhấn của võ thuật thế giới năm 2020

ONE Championship chiêu mộ nữ võ sĩ 16 tuổi: Hôm 17/9, Chủ tịch ONE Championship Chatri Sidyodtong thông báo chiêu mộ thành công Victoria Lee. Anh trai Cristian Lee và chị gái Angela Lee của cô đều là nhà vô địch tại ONE. Angela là chủ nhân đai hạng Atomweight, trong khi Cristian từng thống trị hạng nhẹ. Bản hợp đồng này khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuổi đời của Victoria còn khá trẻ so với đội ngũ võ sĩ ở ONE. Ảnh: Instagram.