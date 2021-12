Đại tướng Tô Lâm nói sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” là công trình ý nghĩa, góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm (thứ hai từ trái qua) tại lễ giới thiệu sách. Ảnh: Nguyễn Điệp.

Nhận thức mới về an ninh quốc gia

Tham dự lễ giới thiệu sách, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói cuốn sách và việc giới thiệu ấn phẩm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm cho biết với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện, nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện sự phát triển không ngừng trong nhận thức, tư duy của Đảng, phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Công an bày tỏ mong muốn có thêm nhiều sách về bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; sự phối hợp thường xuyên hiệu quả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - thông tin sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nội dung sâu sắc, toàn diện.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

“Đây là tác phẩm quý, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta. Sự ra đời của sách là sự kiện ý nghĩa. Tác phẩm bàn về một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa tư tưởng Đại hội Đảng XIII”, GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Y.N.

Tài liệu học tập, tham khảo hữu ích

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại phần thứ nhất “Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia”, từ nhận định bối cảnh quốc tế và phân tích bối cảnh trong nước sau 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhận thức, tư duy toàn diện, sâu sắc hơn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, thể hiện tập trung ở 9 điểm.

Trên cơ sở tổng hợp và chắt lọc 9 điểm mới, phần thứ hai của cuốn sách dành dung lượng để giới thiệu 5 điểm mới nổi bật.

Điều này cũng phản ánh quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong các chiến lược quốc gia gần đây và sâu xa hơn là bản chất nhân văn của chế độ ta. Cuốn sách khẳng định Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia thực chất là bảo vệ an ninh con người và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - nói cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới.