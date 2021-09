Những điểm du lịch hấp dẫn ở Saudi Arabia

Tọa lạc tại khu vực phía tây Riyadh, The Edge of the World (Jebel Fihrayn) là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Saudi Arabia. Kỳ quan địa chất này là kết quả của sự dịch chuyển mảng kiến tạo Ả Rập về phía đông bắc và đứt gãy dưới lòng Biển Đỏ. Từ trên vách núi sa thạch đỏ Tuwaiq cao 300 m, du khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh các con sông đã khô cạn, những đoàn lạc đà lững thững và nhiều hóa thạch cổ đại tại nơi từng là đại dương cách đây hàng triệu năm. Ảnh: Orientaltravel.