Những điểm du lịch an toàn tại Quảng Ninh

Để đẩy mạnh xây dựng mô hình du lịch an toàn trong bối cảnh bình thường mới, Quảng Ninh ưu tiên thu hút du khách đến đến các địa danh có vị trí biệt lập, tập trung ít dân cư.

Gần 2 tháng bước vào giai đoạn bình thường mới, Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch sau thời gian dài “đóng băng” bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, phấn đấu thu hút 1,5-2 triệu lượt khách trong quý IV. Tỉnh ưu tiên xây dựng chương trình, gói sản phẩm du lịch dựa trên tiêu chí đảm bảo các điều kiện an toàn, không gây rủi ro về dịch bệnh cho du khách, người lao động và cộng đồng dân cư.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh áp dụng mô hình du lịch khép kín, dài ngày tại khu vực tương đối biệt lập với đất liền như đảo Tuần Châu, các đảo của huyện Cô Tô, Vân Đồn, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà và một số xã vùng cao tại huyện Bình Liêu. Với mô hình này, trước mắt, tỉnh sẽ thu hút khách nội và ngoại tỉnh, sau đó thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12.

Đảo Tuần Châu

Cách trung tâm thành phố Hạ Long 2 km, đảo Tuần Châu làm say lòng du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, yên bình với mặt biển xanh như ngọc và bãi cát trắng trải dài. Cùng với đó, nắng ấm chan hòa quanh năm và bầu không khí trong lành nơi đây sẽ giúp du khách được xoa dịu tâm hồn sau chuỗi ngày căng thẳng vì dịch bệnh.

Dù nằm biệt lập với trung tâm thành phố, Tuần Châu vẫn mang đến cho du khách đa dạng hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại với hệ thống resort cao cấp, khu vui chơi chuẩn quốc tế, bến du thuyền rộng lớn…

Tuần Châu vừa có cảnh quan đẹp vừa có đầy đủ tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: booking.com và Bestprice.

Cô Tô

Cô Tô có diện tích khoảng 47,3 km2 với hơn 50 đảo lớn nhỏ còn giữ được nét đẹp hoang sơ, mộc mạc. Rời bỏ sự náo nhiệt của phố thị, đến Cô Tô, du khách được trở về với thiên nhiên yên bình, khoáng đạt, hòa mình vào vịnh biển dịu êm, cánh rừng rợp mát bóng cây hay bãi đá nhấp nhô, kỳ vĩ.

Nằm ở vị trí biệt lập, Cô Tô phù hợp cho những ai muốn tìm chốn nghỉ ngơi yên tĩnh, an toàn trong thời dịch. Nơi đây còn níu chân du khách bởi hải sản tươi ngon, có thể thưởng thức ngay tại bãi biển, không cần phải đi xa đến nơi đông đúc.

Biển Cô Tô hút du khách nhờ vẻ đẹp khoáng đạt, yên bình. Ảnh: OneVivu.

Vân Đồn

Ngoài biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Vân Đồn còn nổi tiếng với núi non trùng điệp, hùng vĩ. Bên cạnh đó, nhịp sống chậm rãi, khí hậu trong lành cùng thảm thực vật tươi tốt quanh năm giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm lánh sự xô bồ, hối hả của phố thị.

Đến Vân Đồn, du khách có thể ghé đến loạt địa danh nổi tiếng như biển Quan Lạn, Bãi Dài, đảo Ngọc Vừng, bãi đá Mặt Trăng, chùa Cái Bầu… Đây đều là những điểm đến có không gian thoáng đãng, không quá đông đúc, phù hợp cho chuyến đi an toàn thời dịch…

Cảnh sắc thơ mộng của các bãi biển tại Vân Đồn.

Hải Hà

Hải Hà là huyện miền núi biên giới giáp biển về phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 150 km và cửa khẩu Quốc tế Móng Cái 40 km. So với những địa danh nổi tiếng của đất mỏ, nơi đây được ít người biết đến hơn, nhưng sở hữu nhiều cảnh đẹp hoang sơ, bình dị.

Bên cạnh bãi biển thơ mộng, Hải Hà cuốn hút du khách bởi những cánh rừng phi lao thẳng tắp, những đồi chè xanh mướt uốn lượn, những thác nước trong vắt chảy róc rách… Huyện đảo còn được biết đến với nhiều điểm du lịch tâm linh lâu đời như đền Trần Hưng Đạo, chùa Hải Hà, đình Mi Sơn, đình Quang Lĩnh…

Biển Hải Hà còn giữ được nét đẹp hoang sơ, mộc mạc. Ảnh: Du lịch Hải Hà.

Thành phố Móng Cái

Là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, Móng Cái hứa hẹn giúp du khách trải nghiệm hành trình du lịch an toàn. Vào giữa tháng 9, thành phố này đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho 99,75% tổng số người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, 31.960 người tiêm đủ 2 mũi, 43.308 người tiêm 1 mũi.

Đến đây, du khách được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh hữu tình, công trình có bề dày lịch sử và khám phá nền văn hoá địa phương đặc sắc.

Các địa danh nổi bật của Móng Cái có thể kể đến như mũi Sa Vĩ - nơi đánh dấu địa đầu cực Đông Bắc của đất nước; đền Xã Tắc, đình Trà Cổ, hải đăng Vĩnh Thực mang kiến trúc cổ kính, uy nghiêm; bãi biển Trà cổ, Đầu Đồng (Vĩnh Thực), bến Hèn (Vĩnh Trung) hoang sơ, bình dị với non nước hữu tình… Đến đây, du khách còn được khám phá nền văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.

Móng Cái nổi tiếng với bãi biển xanh biếc và các công trình văn hóa cổ kính. Ảnh: mongcai.gov.vn.

Bình Liêu

Là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc, cách trung tâm thành phố Hạ Long hơn 100 km, Bình Liêu được ví là “Sa Pa thu nhỏ” với đồi núi trùng điệp cùng khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Nơi đây là một trong những điểm đến yêu thích của giới phượt thủ nhờ những cung đường uốn lượn bên sườn núi hùng vĩ hay nằm giữa cánh đồng cỏ lau trắng muốt.

Ghé Bình Liêu vào cuối tháng 7 hoặc tháng 10, du khách sẽ được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang ngả vàng óng ả. Ngoài ra, khám phá thác Khe Vằn trong vắt ẩn mình giữa rừng núi bạt ngàn; đến Sông Moóc khám phá đời sống, văn hóa của người Dao; chinh phục đỉnh Cao Xiêm - “nóc nhà” Quảng Ninh... cũng là những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Bình Liêu.

Vẻ đẹp của những ngọn đồi cỏ lau tại Bình Liêu. Ảnh: Hùng Sơn.

Để đảm bảo các địa phương trên đón khách an toàn, Quảng Ninh đã ban hành “Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch". Ngoài ra, tại cuộc họp trực tuyến về quy trình đón khách du lịch diễn ra vào tháng 10, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cũng nhấn mạnh vai trò của các nguyên tắc an toàn đối với phát triển du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

“Việc xây dựng quy trình đón du khách, quy định ứng xử của du khách cần xác định được rõ các tiêu chí, đi vào từng vấn đề trọng tâm”, ông Nguyễn Tường Văn khẳng định. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần có sự đoàn kết, thống nhất chung trong quy trình đón khách, dựa trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch.