Những điểm đến quen mà lạ dịp lễ 30/4 và 1/5 tại Hồ Tràm

Dịp nghỉ lễ 30/4, bạn có thể ghé thăm Hồ Tràm với vẻ đẹp hoang sơ cùng loạt điểm “sống ảo” thú vị dưới đây.

Rừng nguyên sinh Bình Châu

Khu rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu thuộc địa phận biển Hồ Cốc. Ảnh: Cao Ha Mai.

Trong vòng quay bận rộn của cuộc sống, trải nghiệm “tắm rừng” - đi bộ và hít thở bầu không khí trong lành - là một trong những cách giúp bạn nạp năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

Cánh rừng xanh mướt cùng những thân cây cổ thụ có hình dáng lạ mắt biến Bình Châu - Phước Bửu thành địa điểm lý tưởng dành cho hội yêu nhiếp ảnh. Tất cả mang đến những khung ảnh cuốn hút và ấn tượng. Ghé nơi đây, du khách cũng có thể trải nghiệm đa dạng dịch vụ từ lưu trú, cắm trại đến đạp xe xuyên rừng.



Bờ biển Hồ Tràm

Cắm trại bên bờ biển Hồ Tràm là hoạt động được ưa thích của gia đình hay nhóm bạn. Ảnh: Novaland.

Nếu từng say đắm âm thanh của biển, những con sóng bạc đầu và mặt biển mênh mông thì đây sẽ là trải nghiệm “must try” khi ghé Hồ Tràm.

Những ngày đẹp trời là thời điểm lý tưởng để bạn sắp xếp một buổi cắm trại bên bờ biển Hồ Tràm. Ngắm chiếc áo đại dương đổi sắc từ hoàng hôn êm đềm đến màn đêm nhung huyền huyền bí, cảm nhận cơn gió thổi vào từ biển xa, thưởng thức hải sản tươi ngon và tận hưởng những câu chuyện vui bất tận cùng người thân, bạn bè,… là những trải nghiệm độc đáo “chạm” tới tất cả giác quan.



Suối khoáng nóng Bình Châu

Thư giãn tại suối nước nóng là liệu pháp thư giãn tinh thần nên thử. Ảnh: Novaland.

Suối khoáng nóng Bình Châu là một phần của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Các nghiên cứu địa chất cho thấy suối khoáng ở đây chứa nhiều khoáng chất có khả năng phục hồi sức khỏe, cũng như làm đẹp.

Du khách có thể mất một ngày để cảm nhận trọn vẹn món quà đến từ mạch nguồn trong lòng đất, từ trải nghiệm các dịch vụ khoáng nóng đến nếm thử vị trứng lòng đào luộc trong suối nóng với nhiệt độ vừa đủ. Nhiều du khách nhận định: Những quả trứng có hương vị ngon không gì sánh được khi được luộc tại suối khoáng nóng Bình Châu.



Đồi cừu suối Nghệ

Du khách có thể thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên và chụp hình cùng đàn cừu, ngựa. Ảnh: Instagram @ocmedi.

Điểm nhấn nơi đây là quang cảnh khoáng đạt của đồng cỏ và sự đáng yêu của những chú cừu. “Những cục bông di động” hòa cùng cánh đồng cỏ xanh, bao quanh bởi núi rừng đã tạo ra khung cảnh bình yên, thu hút du khách.

Giữa bầu không khí thiên nhiên trong lành, tiếng kêu be be rộn rã của những chú cừu dễ thương sẽ giúp du khách xua tan hết mỏi mệt, căng thẳng của cuộc sống bộn bề hàng ngày.



NovaWorld Ho Tram

Phối cảnh nhà hàng The Shark. Nguồn ảnh: Novaland.

Vừa được đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào quý IV/2021, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của người địa phương và du khách.

Ghé nơi đây, du khách có thể thăm nhà hàng The Shark, nằm trong phân kỳ The Tropicana để cảm nhận cuộc du hành xuyên lòng đại dương. Tái hiện hình ảnh chú cá mập vươn mình ra biển khơi, Shark Restaurant với tầm nhìn rộng mở ôm trọn biển Hồ Tràm, cho phép thực khách đắm chìm trong những bản hòa ca sóng vỗ. Vị giác và khứu giác cũng được khai mở bởi những nghệ sĩ ẩm thực - người thổi hồn cho tinh hoa văn hóa Á - Âu nơi đây. Nhà hàng dự kiến khai trương dịp 30/4 và 1/5.

Cả công viên Tropicana và tiệm kem Frozen tại NovaWorld Ho Tram đều đã đi vào hoạt động. Ảnh: Quỷ Cốc Tử.

Cũng tại đây, du khách có thể trải nghiệm công viên nước lớn nhất khu vực với ý tưởng tái hiện văn hóa Polynesia tại vùng biển Thái Bình Dương, thông qua các trò chơi giải trí đa dạng. Một hoạt động thú vị khác là check-in tại cửa hàng kem Frozen Ice Cream Parlor, lấy cảm hứng thiết kế từ Viện bảo tàng kem ở San Francisco (Mỹ), với tông màu pastel chủ đạo cùng nội thất độc đáo.