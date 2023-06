Những điểm đến cấm du khách mặc bikini ra đường

Marti (đến từ Melbourne, Australia) thể hiện sự bất ngờ về quy định trang phục tại một số điểm du lịch ở châu Âu.

“Tôi không biết người Italy nghĩ thế nào, nhưng họ không muốn khách du lịch mặc bikini đi quanh các thị trấn nhỏ gần bãi biển”, cô chia sẻ.

Marti cho biết cảnh sát ở thị trấn Sorrento có thể phạt khoảng 548 USD đối với người vi phạm. Do đó, cô khuyên mọi người nếu có ý định đi biển nên mang thêm chiếc áo phông bên mình để có thể mặc vào khi cần.

Năm 2022, ông Massimo Coppola, Thị trưởng của Sorrento, đưa ra lệnh cấm du khách đi lại khi mặc đồ bơi. Ông cho rằng hành vi này là khiếm nhã và phá hỏng hình ảnh của thị trấn, theo News.com.au.

Điều này cũng gây ra sự khó chịu cho cư dân và khách du lịch, có thể dẫn đến đánh giá tiêu cực về chất lượng cuộc sống ở thị trấn.

Sorrento không phải là điểm nóng du lịch duy nhất thực thi lệnh cấm mặc bikini. Thị trưởng của thị trấn miền nam Italy Praia a Mare còn ngăn cả việc đi chân trần trong thị trấn.

Những trang phục thiếu vải cũng bị lên án rộng rãi ở thị trấn Rapallo, miền Bắc Italy, đến mức các biển báo trên đường phố cũng hiển thị quy tắc này như lời nhắc nhở cho du khách.

Những người khoe dáng trong bộ bikini ở Barcelona, Tây Ban Nha cũng có thể bị phạt 300 USD vì “ăn mặc hở hang” tại trung tâm thành phố.

Số tiền phạt lên tới 600 USD nếu ai đó bị phát hiện vi phạm quy định về trang phục ở đảo Mallorca.

Lipari, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Aeolian của khu vực Sicily, Italy đưa ra quy định tương tự sau khi người dân phản đối việc khách du lịch mặc bikini ở trung tâm thị trấn.

Tropea, một trong những khu nghỉ mát bên bờ biển nổi tiếng nhất của khu vực Calabria, cũng cấm người dân và du khách mặc đồ bơi nếu cách xa các bãi biển, thậm chí việc đi chân trần quanh thị trấn cũng không được phép.

Venice từ lâu đã được biết đến với lệnh cấm mặc áo tắm trên đường phố. Du khách đến đây còn bị cấm ăn uống khi ngồi trên mặt đất, tắm trong vùng nước của đầm phá, đi xe đạp, thậm chí là cho chim địa phương ăn, với hành vi vi phạm bị phạt tới 545 USD .

Động thái mạnh tay của nhiều chính quyền địa phương được cho là nhằm bảo vệ các địa điểm du lịch sau hàng loạt sự cố liên quan đến du khách, CNN đưa tin.

Tại Bali (Indonesia), cơ quan nhập cư cho biết đã trục xuất 123 người nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay.

Thành phố Veere (Hà Lan) đã cử đội tuần tra giám sát trong chiến dịch ngăn du khách khỏa thân và quan hệ tình dục trên bãi biển, cồn cát để tránh những người đến đây quậy phá và cư xử thiếu chừng mực, The Guardian đưa tin.

