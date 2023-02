Những điểm đến đẹp ở Anh cho người yêu đọc sách

Phòng đọc tròn của thư viện được nhà văn George Gissing sử dụng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết New Grub Street. Trong tác phẩm A Room of One's Own (1929) của Virginia Woolf, phòng đọc lần nữa được hiện ra như một biểu tượng của đích đến cho những người phụ nữ tìm kiếm sự bình đẳng. Mái nhà của nó cũng được sử dụng trong đoạn cao trào của bộ phim Blackmail (1929) của Alfred Hitchcock. Ảnh: Bristish Library.