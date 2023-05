Những dị nhân phản diện xuất sắc

Sau thành công vang dội với Mutant Massacre và Inferno, Mister Sinister đã mắc một số sai lầm. Song, gã đã trở lại rầm rộ trong những câu chuyện như Endangered Species và Everything Is Sinister!. Kỷ nguyên Krakoa là nơi gã thực sự tỏa sáng, trở thành ngôi sao trong Hellions và Immortal X-Men. Mister Sinister từng được “nhá hàng” trong after-credit của X-Men: Apocalypse. Vì là đồng đội của High Evolutionary, gã được mong chờ sẽ góp mặt trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Tuy nhiên, phim ra mắt mà không có sự xuất hiện của Mister Sinister như dự đoán. Ảnh: Cbr.