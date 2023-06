Những dị nhân nguy hiểm nhất X-Force

Sunspot xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh trong Days of Future Past (2014), nhưng phiên bản của nhân vật này không thuộc về MCU mà thuộc dòng thời gian riêng của loạt phim X-Men. Ngoài ra, Sunspot cũng góp mặt trong The New Mutants (2020). Trong phim này, anh là một trong các thành viên của nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi New Mutants.