Những đêm không ngủ đầy thơ mộng của Taylor Swift

Gần 2 năm kể từ “Evermore”, Taylor Swift chính thức quay trở lại với một album mới hoàn toàn, và tiếp tục khai thác khía cạnh khác trong âm nhạc của cô.

* Đánh giá: 8/10

Đã có những khoảng thời gian, Taylor Swift bị gắn liền với hình tượng “hát về người yêu cũ”.

Đôi khi cô xéo xắt, có chút cay nghiệt I knew you were trouble when you walked in (I knew you were trouble), I'll get older, but your lovers stay my age (All too well), đôi khi tự châm biếm Got a long list of ex-lovers, they’ll tell you I’m insane (Blank Space) hay có khi tâm sự buồn bã Standing in front of you saying I'm sorry for that night (Back to December).

Tất cả những điều này định hình rất lớn tới sự nghiệp của Taylor Swift.

Tuy nhiên, kể từ khi album phòng thu thứ 7 mang tên Lover, Taylor đã phần nào thay đổi những “định kiến” đó. Niềm hạnh phúc bên người bạn trai Joe Alwyn khiến Taylor trở nên mềm mại nhẹ nhàng, không cố gắng “chống lại cả thế giới” như cách cô vừa làm ở kỷ nguyên reputation trước.

Điều này cũng góp phần khiến cô có nhiều thời gian hơn để đào sâu vào nhiều khía cạnh âm nhạc khác của bản thân, mang đến một thế giới âm thanh đặc biệt với folklore và evermore, và đồng thời cũng giúp cô nhận được giải thưởng Album của năm tại Grammy danh giá.

Bản nâng cấp đáng kể về mặt âm thanh so với reputation

Sau thành công với kỷ nguyên folk cùng những thành tựu lớn với những album re-record, 2022 là thời điểm thích hợp để Taylor Swift tiếp tục mang đến những miền âm thanh mới. Sau khi di chuyển từ country trong những ngày đầu khởi nghiệp, sang pop với những bản hit bùng nổ, bước đến với folk êm đềm mang lại nhiều giải thưởng danh giá và sự công nhận của giới phê bình, khán giả rất tò mò không biết lần này Taylor sẽ mang đến bất ngờ gì cho người nghe.

Midnights có một màn quảng bá trước khi phát hành khá hoành tráng, khác hẳn với sự im ắng không kèn không trống của folklore hay evermore. Và đúng vậy, Midnights đã đưa Taylor quay trở lại với pop, cụ thể là những âm thanh đầy tham vọng ở đây có sự tương đồng khá lớn với kỷ nguyên reputation của cô.

Midnights đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift sau gần 2 năm kể từ evermore.

Trước đây, reputation không phải là một album được giới phê bình đánh giá cao so với sự nghiệp đồ sộ của Taylor Swift mặc cho nó thành công lớn về mặt thương mại và mang đến tầm ảnh hưởng sâu rộng cho nữ ca sĩ. Thực hiện Midnights, có lẽ Taylor Swift cùng ê-kíp muốn lặp lại thành công của reputation nhưng có một sự cải tiến đáng kế để nâng cấp chất lượng âm nhạc so với phiên bản trước đó.

Cùng sở hữu các âm thanh electropop, R&B, Midnights tiếp tục đánh dấu màn hợp tác của Taylor Swift với người cộng sự lâu năm Jack Antonoff. Jack không sử dụng đến những âm thanh quá đặc biệt trong Midnights, vẫn là tiếng synth và bầu không gian dày bass như trong reputation, nhưng đã được giảm lực đi kha khá để khiến Midnights mềm mại, gắn chặt với concept của album hơn. Hầu hết bài hát đều như được đặt trong một màn sương mỏng, các tiếng synth đều nghe mờ ảo tạo cảm giác của đêm tối, chỉ trừ có Bejeweled và Karma là hai bài có âm thanh sáng nhất và gợi nhắc trực tiếp đến reputation mà thôi.

Vigilante Shit có lẽ là ca khúc khác biệt nhất trong album lần này của Taylor. Ca khúc sử dụng trap khá đậm đặc khiến người nghe phần nào liên tưởng đến album đầu tay của Billie Eilish. Ca khúc được đặt vào khoảng giữa album, tạo nên một chút thay đổi độc đáo.

Tuy nhiên, có lẽ do chưa quá quen thuộc với phong cách này nên ca khúc chưa có được một điểm độc đáo cần thiết, nó trôi đi một cách ít dấu ấn, khác với những ca khúc Taylor và Jack đã làm thuần thục trong nửa đầu album.

Taylor Swift tiếp tục đồng hành cùng người cộng sự quen thuộc Jack Antonoff trong khâu sản xuất.

Ca khúc được chờ đợi nhất ngay từ khi xuất hiện tracklist là Snow on the beach đã không làm người hâm mộ Taylor Swift cũng như Lana Del Rey thất vọng. Mặc cho việc không gian bài hát không thực sự hòa hợp với tổng thể của album này mà nghe có chút màu sắc của Norman Fucking Rockwell - album được đánh giá cao nhất của Lana Del Rey - nhưng sự lãng mạn ngọt ngào và màn hòa giọng ấn tượng đến từ hai “nàng thơ” của Jack Antonoff vẫn làm người nghe thổn thức.

Ca từ xuất sắc như thường lệ

Taylor Swift hiếm khi nào gây thất vọng trong mặt ca từ và ở Midnights cũng vậy. Người nghe có thể ngay lập tức ấn tượng với rất nhiều câu hát vừa thơ mộng, giàu hình ảnh nhưng cũng đầy cá tính và độc đáo như:

I'll stare directly at the sun, but never in the mirror (Anti-hero)

Karma is my boyfriend, Karma is a god, Karma is the breeze in my hair on the weekend (Karma)

Ca từ trong Midnights phần lớn khá nhẹ nhõm. Ngoại trừ Vigilante Shit có phần khác biệt như một thử nghiệm của Taylor Swift (giống như No body, no crime trong evermore), các ca khúc còn lại đều rất êm đềm, ngay cả nỗi buồn cũng không quá trầm trọng. Cô mang đến rất nhiều màu sắc tươi sáng như I just wanna stay in that lavender haze (Lavender haze) hay The lips I used to call home/ So scarlet, it was maroon (Maroon).

Hay khi nói về nỗi buồn, Taylor lại lựa chọn nhìn nhận chính bản thân mình thay vì tỏ ra quá cay nghiệt: He wanted a bride, I was making my own name/ Chasing that fame, he stayed the same (Midnight rain).

Hay khi nói về hạnh phúc, Taylor cũng nói về những thứ rất bình dị: On the way home, I wrote a poem, You say, "What a mind", This happens all the time (Sweet nothing).

Ca từ luôn là điểm mạnh nổi bật trong âm nhạc của Taylor Swift.

Không còn nhiều khoảnh khắc bốc đồng, Taylor Swift của những đêm dài không ngủ lại trở nên rất đỗi hiền lành, ngọt ngào, ấm áp và cô vẫn luôn lựa chọn được những từ ngữ tuyệt vời để diễn tả lại chính xác cảm xúc của bản thân mình.

Nếu có gì đáng tiếc ở album này, có lẽ nằm ở việc Taylor đã hơi lỏng tay về cả mặt sáng tác lẫn sản xuất trong một số track như Labyrinth, Question, Mastermind hay màn thử nghiệm không mấy thành công Vigilante Shit khiến chúng hơi “nhạt” so với tổng thể. Cùng với đó, các ca khúc thêm vào trong phiên bản 3am edition cũng không thực sự nổi bật.

Còn lại, Midnights vẫn rất ấn tượng và làm hài lòng cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, xác lập nhiều kỷ lục ấn tượng trong cả mảng streaming lẫn physical. Những gì chưa làm được để cân bằng giữa thương mại và phê bình ở kỷ nguyên reputation, Taylor Swift cùng các cộng sự đã chơi tất tay trong Midnights, và thành quả thì rất đỗi ngọt ngào, ngọt ngào như chính những đêm không ngủ của Taylor vậy.