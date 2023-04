Những đề xuất sách hàng đầu của Mark Zuckerberg giúp trau dồi trí óc

The Structure of Scientific Revolutions của Thomas S. Kuhn. Được xuất bản lần đầu vào năm 1962, cuốn sách chứa đựng nhiều hiểu biết giá trị cho bất kỳ ai muốn biết về sự phát triển của khoa học và ảnh hưởng của khoa học đối với thế giới hiện đại. Kuhn lập luận rằng các cuộc cách mạng mang tính biến đổi và đột phá trong khoa học không bắt nguồn từ quá trình thử nghiệm dần dần hàng ngày, mà nằm ngoài "khoa học thông thường". Ông phá vỡ nhận thức lâu đời về khoa học như một sự phát triển tuyến tính của kiến thức, khẳng định rằng nó nhảy từ "mô hình" này sang "mô hình" tiếp theo. The Structure of Scientific Revolutions là cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu lịch sử quan điểm của con người đối với khoa học. Ảnh: Amazon.